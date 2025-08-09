Ülke genelinde farklı bölgelerde etkili olan orman yangınlarına karşı mücadele sürerken, Çanakkale Merkez ve Bayramiç’teki yangınlara müdahale edilen alanlarda UEDAŞ ekipleri çalışmalarına aralıksız devam ediyor.BURSA (İGFA) - Türkiye, peş peşe çıkan orman yangınlarına karşı yoğun bir mücadele yürütüyor. UEDAŞ, enerji altyapısının güvenliğini sağlamak amacıyla sahada çeşitli müdahaleler gerçekleştiriyor. Şirket faaliyet gösterdiği Çanakkale’de yangından etkilenen bölgelerde, şebekenin kontrol ve onarım çalışmalarına başladı. Aynı zamanda yangında görevli ekiplerin toplanma alanlarına da sepetli araçlarla projektör ve jeneratör desteği sağlanıyor.

Yangın Riskine Karşı Kontrollü Enerji Yönetimi

UEDAŞ, AFAD ile koordineli olarak hızlı bir şekilde yangından etkilenen ve etkilenme riski bulunan bölgelerde kontrollü enerji kesintileri uyguladı. Sahaya yönlendirilen teknik ekipler tarafından hasar tespit çalışmaları ve müdahaleler gerçekleştirildi. Çanakkale Merkez ve Bayramiç’te yapılan şebeke hasar tespitlerinin ardından enerji şebekeleri kademeli olarak yeniden devreye alındı.

Enerji arzının can ve mal güvenliği açısından kritik önem taşıdığı bu dönemde UEDAŞ, SCADA sistemiyle elektrik şebekesinin tüm kontrol, kumanda ve izleme faaliyetlerini online olarak takip ederken saha çalışmaları ile de aralıksız mesaisini sürdürüyor.