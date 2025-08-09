Manisa Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinde kullanılmayan bir ada içi otopark alanını yeniden düzenleyerek hizmete kazandırma kararı aldı. Proje, parsel sahiplerinin onayıyla ve Fen İşleri Dairesi’nin iş birliğiyle hayata geçirilecek.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezindeki otopark sorununu azaltmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan tespitlerde kent merkezinde toplam 41 adet resmi ada içi otopark olduğu belirlenirken bunlardan 40’ının aktif olarak kullanıldığı, birinin ise atıl durumda olduğu ortaya çıktı.

Kullanılmayan alanla ilgili gerekli yazışmaların yapıldığını belirten Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, söz konusu bölgenin meclis kararı ve parsel sahiplerinin onayı doğrultusunda Fen İşleri Dairesi Başkanlığı iş birliğiyle yeniden düzenlenerek hizmete kazandırılacağını ifade etti.

Hüseyin Üstün, “Manisa şehir merkezinde otopark ihtiyacımız had safhada. Otopark için alternatif çözüm yolları bulmaya devam ediyoruz. Mevcut ada içi otoparkların dışında, kullanılabilecek yeni alanların tespiti için de çalışmalarımız sürüyor. Parsel sahiplerinin onay vermesi halinde bu alanların düzenlenmesi ve gerekli masrafların Belediyemiz tarafından karşılanması yönünde planımız var” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kentteki otopark problemini azaltmak amacıyla farklı çözüm yollarını değerlendirmeye devam ediyor.