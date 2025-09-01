TÜİK, 2023 yılı Arz ve Kullanım ile Simetrik Girdi-Çıktı Tablolarını uluslararası standartlara uygun olarak yayımladı. İmalat sanayi, toplam üretimde yüzde 33 ile lider olurken, elektrik ve gaz sektörü 0,83 ile en yüksek ara tüketim oranına sahipANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Arz ve Kullanım Tabloları ile Simetrik Girdi-Çıktı Tablolarını, Ulusal Hesaplar Sistemi (SNA-2008) ve Avrupa Hesaplar Sistemi (ESA-2010) standartlarına uygun olarak hazırladı.

Tablolar, 64 sanayi ve 64 ürün grubu bazında temel ve alıcı fiyatlarla derlendi.

TOPLAM ARZIN YÜZDE 81,1’İ SANAYİ ÜRETİMİNDEN

Toplam arzın yüzde 81,1’i sanayi üretiminden, yüzde 14,3’ü ithalattan ve yüzde 4,6’sı net vergilerden oluştu.

İmalat sanayi, yüzde 33 ile toplam üretimde en büyük payı alırken, toptan ve perakende ticaret (yüzde 11,1) ve inşaat (yüzde 9,1) sektörleri onu takip etti.

ARA TÜKETİMDE ELEKTRİK VE GAZ SEKTÖRÜ ÖNDE

Sanayilerin ara tüketim harcamaları incelendiğinde, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme sektörü 0,83 girdi-çıktı oranıyla ilk sırada yer aldı.

İmalat sanayi 0,70, inşaat sektörü ise 0,69 oranıyla öne çıktı. Tablolar, NACE Rev. 2 ve CPA Rev. 2.1 sınıflamalarına göre hazırlandı.

Ürün teknoloji varsayımıyla, 64 ürün grubuna göre yurtiçi, ithalat ve toplam simetrik girdi-çıktı tabloları A64 düzeyinde oluşturuldu.