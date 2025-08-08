Yeni Anadolu’nun temsilcisi başarılı sanatçı Emre Fel, merakla beklenen ikinci stüdyo albümü ‘’Eyvahlar Olsun’’ un habercisi ilk tekli olan ‘’Hayır Gelmez’’ şarkısını dinleyicilerle buluşturdu.İSTANBUL (İGFA) - Emre Fel'in özgün müzik yolculuğunda yeni bir dönemi işaret eden şarkı, Sonbahar aylarında yayımlanması planlanan yeni albüm ile ilgili de önemli ipuçları veriyor.

Sözü, bestesi ve düzenlemesi sanatçının kendisine ait olan "Hayır Gelmez" şarkısı Anadolu rock ruhunu hissettirirken aynı zamanda daha enerjik ve dinamik bir sound sunuyor.

Bugüne kadar yayımladığı hit şarkılarla geniş bir hayran kitlesi edinen ve müzik listelerinde üst sıralara yerleşen Emre Fel, yeni şarkısı "Hayır Gelmez" ile başarısını bir adım daha ileri taşımaya hazırlanıyor.

Şarkının görsel dünyasını tamamlayan video klibin yönetmenliğini ise Samet Eruzun ve Ümit Şahin üstlendi. Kurgusu ve güçlü atmosferiyle dikkat çeken klip, bir judo salonunda çekilerek şarkının enerjisini görsel olarak da pekiştiriyor.