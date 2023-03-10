Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün aldığı kararla seçim tarihi resmi olarak kesinleşti.Bayburt Milletvekilliği için adaylık açıklamaları başladı.

Bayburt’ta AK Parti Kurucusu ve AK Parti İl Başkanlığı yapmış olan Yusuf Elçi aday adaylığı açıklamasını yaptı.

Bayburt eski AK Parti İl Başkanı Yusuf Elçi aday adaylığı açıklamasında:

“Sevgili Hemşehrilerim: Malumunuz üzere, AK Parti Kurucu üyesi olarak şehrimizde geçmiş dönemlerde AK Parti İl Başkanlığı ve İl Genel Meclisi Başkanlığı görevlerinde bulundum. Önümüzdeki seçimde sizlerin de destekleriyle milletvekili aday adayı olmayı düşünüyorum. Bilindiği gibi önceki Cumhurbaşkanlığı seçiminde Bayburt, komşumuz Rize ile birlikte Türkiye rekoru kırmıştı. Bu Bayburt'umuz için gurur verici bir tablo idi.

Önümüzdeki seçimde şehrimizi tekrar Türkiye birincisi yapmak için el birliğine ihtiyacımız var.

Bu birliktelik ruhunun Bayburt'umuzda mevcut olduğuna ve bu birlikteliğe katkı sağlayacağım inancıyla bu yola çıkmış bulunuyorum.

Niyetimiz, hem şehrimizi ülke siyasetinde hak ettiği noktaya tekrar taşımak, hem de nasip olması durumunda yine şehrimizin hak ettiği hizmetlere vesile olabilmektir. Niyetimizin hayırlara vesile olması duasıyla selam ve saygılarımı sunarım.”