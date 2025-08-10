Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, çevreci projelerine bir yenisini daha ekledi. Macunköy Otobüs Bakım-Onarım Atölyeleri çatısına Güneş Enerjisi Santrali (GES) kuruldu.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), çevreci ve sürdürülebilir projeleriyle yerel yönetimlere öncülük etmeye devam ediyor. EGO Genel Müdürlüğü tarafından Macunköy 2. Bölge Müdürlüğü’nde bulunan Merkez Otobüs Bakım-Onarım Atölyeleri çatısına Güneş Enerjisi Santrali (GES) kuruldu. Yaklaşık 10 bin metrekare çatı alanına kurulan ve 1242 kWp kurulu güce sahip santral, TEDAŞ’ın onayının ardından elektrik enerjisi üretmeye başlayacak.

TEMİZ ENERJİ İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR ULAŞIM

Proje kapsamında toplam 550 watt gücünde yaklaşık 2 bin 271 adet fotovoltaik (PV) güneş paneli monte edildi. Şebeke bağlantılı (on-grid) olarak çalışacak olan santralin devreye alınmasıyla birlikte yıllık 1 milyon 400 bin kWh elektrik enerjisi üretilecek. Bu üretimle birlikte EGO’nun Macunköy yerleşkesinde bulunan CNG dolum istasyonunun elektrik ihtiyacının yüzde 40’ı güneş enerjisiyle karşılanacak.

YILDA 750 TON KARBON EMİSYONU AZALTILACAK

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırmayı hedefleyen proje, hem çevresel etkileri azaltacak hem de kurumsal enerji maliyetlerini düşürecek. Yapılan fizibilite çalışmalarına göre, GES’in ilk yatırım maliyeti yaklaşık 4 buçuk yıl içerisinde amorti edilecek. Tesisin ekonomik ömrü 25 yıl olarak öngörülürken, ilk 20 yıl boyunca yüzde 95 ila yüzde 80 arasında verimlilikle enerji üretimi sağlanması bekleniyor. Tamamen yenilenebilir ve temiz enerjiye dayalı olan proje sayesinde yılda yaklaşık 550 ton karbondioksit salımı da önlenecek.

YILDA YAKLAŞIK 7 MİLYON TL’LİK ELEKTRİK ENERJİSİ

Araç Bakım Onarım Daire Başkanlığı Enerji Sistemleri Yüksek Mühendisi aynı zamanda GES projesinin sorumlusu Mehmet Açıkgöz proje hakkında şu bilgileri verdi:

“Yaklaşık 7 bin 500 metrekarelik alanımız bir çatı, 2 bin 500 metrekarelik alanımız bir çatıya sahip. Toplam 10 bin metrekare üzerine 1242 kWp’lik bir santral kurduk. Santralle on-grid sistem üzerinden enerji ihtiyacımızın bir bölümünü mahsuplaşarak karşılayacağız. İki tüketim noktamız var; atölyenin iç elektrik enerjisi tüketimi ve CNC istasyonlarında otobüslere gaz bastığımız kompresörlerde gerçekleşen elektrik enerjisi tüketimi. Mahsuplaşmayı CNC istasyonları üzerinden gerçekleştireceğiz. CNC istasyonlarında yıllık olarak tükettiğimiz elektrik enerjisi yaklaşık 3 buçuk milyon kWh. Bunun yıllık 1 milyon 400 bin kWh’ini oradan karşılayacağız. 2025 Ağustos itibarıyla kWh/TL miktarına baktığımızda, 5 liradan alıyoruz, bunu yıllık olarak çarptığımızda bugünkü değeriyle yıllık yaklaşık 7 milyon gibi bir elektrik enerjisi elde edeceğiz.”

Santralin şu an test aşamasında olduğunu söyleyen Açıkgöz, “Çok yakın bir zamanda TEDAŞ’tan da onayımızı alıp elektrik enerjisini basmaya başlayacağız. Gerçekleştirdiğimiz bu proje inşallah bundan sonraki projelere de yol gösterir. Yenilebilir enerjinin artışı bu vesileyle hızla tetiklenmiş olur” diye konuştu.