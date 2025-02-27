İmralı'nın silah bırakma çağrısını değerlendiren AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Biz sonuca bakarız" dedi.ANKARA (İGFA) - AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, İmralı'nın çağrısı ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Çağrının özü silahların bırakılması ve terör örgütünün kendisini feshetmesidir. Biz sonuca bakarız. Terör örgütü, bu çağrıyı değerlendirip silah bırakır ve toplanır, kendisini feshederse Türkiye prangalarından kurtulmuş olacak" dedi.