Edirne'de lise öğrencileri sürdürülebilir şehircilik ve kültürel miras konusunu model yerel yönetimler konferansında tartıştı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Türkiye’de ilk kez uygulanan “Model Yerel Yönetimler Konferansı” projesi öğrencilerin yerelden evrensele yönetişim anlayışı mottosu ile “Sürdürülebilir Şehircilik ve Kültürel Miras” konusunu tartışmak amacıyla Edirne Sosyal Bilimler Lisesi’nde 126 katılımcı, 30 komisyon üyesi öğrenci, 140 staff öğrenci ile gerçekleştirildi.



Edirne Sosyal Bilimler Lisesi Konferans Salonunda gerçekleşen etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Müzekka Bayrak, Okul Müdürleri, Müdür Yardımcıları, Öğretmenler ve öğrenciler katılım sağladı.

Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başlayan Konferansın açılış konuşmasını yapan Edirne Sosyal Bilimler Lisesi Okul Müdürü Kamil Andıç, öğrencilerin fikirlerini özgürce ifade edebileceği, yerel yönetim kavramını derinlemesine anlayarak evrensel bir bakış açısı kazandığı bir platform sunmak olduğunu belirterek, konferansın öğrencilere yerel yönetim ve şehircilik konusunda araştırma, tartışma ve fikir öğretme fırsatı sunduğunu söyledi.

Konferans Genel Sekreteri Av. Berkay Yıldırım da, Model Yerel Yönetimler Konferansı'nın misyonu yerelden evrensele uzanan bir iletişim anlayışıyla geliştiğini ifade ederek, "Bugün burada çevremize, doğaya, tarihi değerlerimize ve insanımıza duyarlı sürdürülebilir bir şehir yönetimi anlayışının temelini birlikte atacağız" dedi.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Müzekka Bayrak tarafından Konferans Genel Sekreteri Av. Berkay Yıldırım’a Sertifikası ve teşekkür plaketi verildi.

Edirne Sosyal Bilimler Lisesi Felsefe Öğretmeni Recep Altınordu, “Model Yerel Yönetimler Konferansının amacı, öğrencilerin bir ülkenin en temel yönetim birimi olan yerel yönetim yapısını tanımalarını sağlamak olduğunu belirtti.

Bu arada Edirne'den 10 lisenin katılımı ile yapılan konferansta Türkiye’den 21 şehir seçildi. Öğrenciler bu şehirlerin yerel yönetim üyeleri olarak yerel sorunlara iki gün boyunca çözüm önerileri geliştirdiler. 126 öğrencinin 6 farklı komisyonda (Spor, Kültür ve Turizm; Sanayi, Tarım ve Hayvancılık; Gençlik ve Eğitim; Çevre ve Sağlık; Şehir Planlama ve İmar; Belediye Başkanlığı) “Sürdürülebilir Şehircilik ve Kültürel Miras” üzerine yaptığı önerileri raporlar halinde sunuldu. 2 gün sürecek projenin sonunda bir rapor hazırlanarak tüm katılımcılarla paylaşılacaktır.” dedi.