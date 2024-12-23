Edirne Keşan'da Büyük Cami Mahallesi’nde meydana gelen olayda, bir kişi kuru sıkı tabancayla tehdit edilip arkasından ateş açıldığı iddiasıyla Keşan Polis Merkezi Amirliği'nce tahkikat başlatıldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Alınan bilgiye göre öüşteki A.Y.’nin beyanına göre, aynı evde kaldığı üvey akrabası E.A., kendisine saldırmaya kalkıştı.

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Yaşanan gerginlik sırasında müşteki evden kaçarak uzaklaşmaya çalıştı.

Ancak şüphelinin, kuru sıkı tabancayla arkasından 15-20 el ateş ettiği iddia edildi.

Müşteki, can güvenliğinden endişe ettiğini belirterek şikayetçi oldu.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.