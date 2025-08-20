Edirne'de Keşan Cumhuriyet Meydanı’nda KESK öncülüğünde toplanan kamu emekçileri, emekliler ve demokratik kitle örgütleri, yoksulluk ve sefalet dayatan toplu sözleşme sürecine karşı greve çıktı. “İnsanca yaşamak istiyoruz” sloganıyla alanları dolduran emekçiler, hükümetin teklifini reddederek mücadele çağrısı yaptı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Cumhuriyet Meydanı’nda, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) öncülüğünde kamu emekçileri, emekliler ve demokratik kitle örgütlerinin katılımıyla bir basın açıklaması düzenlendi.

Eylemde, hükümetin kamu emekçileri ve emeklilere yönelik toplu sözleşme teklifine karşı grev kararı alındı.İlk olarak söz alan Keşan Tüm Emekliler Sendikası Temsilcisi Ahmet Erkan, Türkiye’de 5,5 milyon kamu çalışanı ve 11 milyon emeklinin ekonomik zorluklarla boğuştuğunu vurguladı. Erkan, “Ülkeyi 23 yıldır yöneten iktidar, 12 trilyonluk devasa bütçelerle övünüyor ama kamu çalışanlarına ve emeklilere sadaka gibi zamlar reva görülüyor. Biz bunu kabul etmiyoruz. İnsanca yaşamak için örgütlenmeli, yan yana gelmeliyiz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz!” dedi.

Daha sonra KESK adına ortak açıklamayı Emre Arslan yaptı. Arslan, hükümetin yıllardır uyguladığı emek karşıtı, sermaye yanlısı politikaların kamu hizmetlerini çökerttiğini belirtti.

Eğitimden sağlığa, ulaşımdan haberleşmeye tüm kamusal hizmetlerin özelleştirildiğini ve paralı hale getirildiğini ifade eden Arslan, “Kamu emekçilerine düşük maaşlar, güvencesiz çalışma ve emeklilikte sefalet dayatılıyor. Hükümetin son toplu sözleşme teklifi, bir simit parasına bile denk gelmeyen rakamlarla emekçilerle dalga geçiyor” diye konuştu.

Arslan, KESK’in taleplerini şöyle sıraladı:

Her yıl toplu görüşmelerin yapılması ve canlı yayınlanması,

Aralık ayındaki yeniden değerleme oranında zam verilmesi,

Yılda iki kez ikramiye,

Birinci dereceye yükselen memurlara 3600 ek gösterge,

Emekli maaşlarına ek ödemelerin yansıtılması,

Kira yardımı, ücretsiz servis ve yemek,

Gelir vergisi adaletsizliğine son verilmesi,

Güvencesiz istihdamın kaldırılarak kadrolu istihdama geçilmesi,

Kamu kurumlarında ücretsiz kreş ve mobbinge son verilmesi,

Grev hakkı ve demokratik bir çalışma yasası.

Hükümetin teklifinde bu taleplerden hiçbirine yer verilmediğini vurgulayan Emre Arslan, “Ortada toplu sözleşme değil, yoksulluk ve sefalet tehdidi var. Vergilerle halkın sırtına yük binen, sermayeye teşvik yağdıran hükümet, sıra emekçilere gelince TÜİK’in sahte enflasyon rakamlarını dayatıyor” dedi.