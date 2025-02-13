Edirne'de Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik farklı zamanlarda gerçekleştirdiği operasyonlarda 4 kişiyi yakalayarak Edirne Cezaevi’ne teslim etti.EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde iki gün boyunca farklı zamanlarda yapılan aranan şahıslara yönelik denetim ve kontrollerde 4 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Keşan'da Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 700 Evler TOKİ civarında yapılan kontrollerde, hükümlü veya tutuklunun kaçması, binanın eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık (5 Yıl Hapis), bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık (3 Yıl 10 Ay Hapis) suçlarından aranan Ş.Ç.'nin İstanbul Anadolu Mahkemesi ve Keşan İlamat ve İnfaz Bürosunca arandığı tespit edildi.

Yine Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Karanlıkdere Sokak’ta yapılan kontrollerde ise Ü.Y. adlı şahsın Kadına Karşı Basit Yaralama (6 Ay 15 Gün Hapis) suçundan Keşan İlamat ve İnfaz Bürosunca arandığı belirlendi.

Yeni Mescit Mahallesi Kayalıdere Sokak’ta yapılan kontrollerde, N.Y. adlı şahsın Edirne İlamat ve İnfaz Bürosunca "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama (4 Yıl 2 Ay Hapis)" suçundan arandığı tespit edilirken, cezaevi firarisi olduğu tespit edilen S.G. ise Yeni Mescit Mahallesi’ndeki saklandığı evde yakaladı.

Farklı zaman ve tarihlerde yakalanan şahıslar emniyetteki ifdaleri sonrasında sevk edildikleri adli makamlar tarafından Edirne Cezaevi’ne gönderildi.

Aranan şahıslara yönelik denetimlerin devam edeceği bildirildi