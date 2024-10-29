Edirne'nin Keşan ilçesinde gerçekleştirilen AK Parti İlçe Başkanlığı'nın genel kurulunda 15 Ağustos 2024 tarihinde atamayla başkanlığa gelen Savaş Pekdemir, bu kez yapılan seçimle ilçe başkanı oldu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - AK Parti Keşan İlçe Başkanlığı'nın olağan genel kurulu Keşan Belediyesi Selim Sesler Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Divan Başkanlığını Seda Gören Bölük'ün yapıtğı genel kurulda konuşan AK Parti Keşan İlçe Başkan adayı Savaş Pekdemir, göreve geldiği 15 Ağustos 2024 tarihinden bu yana yaptığı çalışmaları özetledi. Amaçlarının daha güzel bir Keşan, Edirne ve daha güzel bir Türkiye olduğunu ifade eden Pekdemir, AK Parti ailesi olarak çok çalışarak Türkiye'yi 2053 ve 2071 hedeflerine taşıyacaklarının sözünü verdi.

Genel kurulda konuşan AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ise, AK Parti çatısı altında bugüne kadar görev yapan ve bayrağı taşıyarak omuz verenlere şükranlarını sunarken, vefat edenlere Allah'tan rahmet diledi. AK Parti kongrelerinin sadece bir görevlendirme süreci değil, bir motivasyonun yenilendiği, birlik beraberliğin perçinlendiği anlar olduğunu ifade eden Başkan iba, "Bugüne kadar ve hep birlikte ben değil, biz diyerek yürüdük. Bugün buradaki birliğimiz bir arada olmamızın en büyük sebebi, AK Parti her zaman milletimizin vicdanının umudu, sarsılmaz iradesi ve yarınların teminatı olduğu için neyin neyin mücadelesini verdiğimizi çok iyi biliyoruz." dedi.

Edirne'de son 23 yılda 55 milyara yakın yatırım yapıldığını belirten Başkan İba, aldıkları her kararda en çok teşkilatlarına güvendiğini ifade ederek, "Bir liderin arkasında yürümek onun izinde yürümek bizim için çok büyük onurdur. Bugüne kadar görev almış kardeşlerimize şükranlarımızı sunuyor, yeni görev alacak arkadaşlarımıza da başarılar diliyoruz. Kongremizin tekrardan hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Edirne Milletvekili Fatma Aksal da, kongrede genel gündem ve siyasete yönelik açıklamalarda bulundu.

Konuşmalar sonrasında Faaliyet Raporu, Gelir Gider ve Kesin Hesap Raporu ayrı ayrı ibraya sunuldu.

Savaş Pekdemir başkanlığındaki tek liste ile yapılan seçimlerde yeni yönetime; Ragıp Taş, İbrahim Köroğlu, Yasemin Karabal Çakal, Bülent Koyuncu, Erdoğan Taşçı, Elif Sarıkeçe, Ayşe Fırat, Haluk Kaba, Sami Kaya, Mustafa Karadağ, Burak Savut, Mehmet Şemin, Tuncay Çelik, Serkan Çayır, Sema Sevinç Kılıç, Murat İnal, Osman Başak ve Emre Er seçildi.

Keşan'ı Edirne'de temsil edecek İl Delegeleri ise şu isimlerden oluştu:

Abdullah Kemik, Adnan Vural, Ahmet Girgin, Ahmet Öztopuz, Alaeddin Uzun,Ali Yalvuç, Asilcan İrcan, Atakan Demirciler, Aydoğan Örs, Ayser Saygı, Ayşe Fırat, Beril Üğdül, Birol Ocak, Buket Pelvan, Burak Savut, Bülent Koyuncu, Bülent Sepil, Celil Gümülcineli, Cemal Yazıcı, Ednan Demirel, Elif Bilgin,Emin Akıntı, Emrah İnal, Emre Er, Emrullah Meriç, Ercan Dağlı, Ercan Kınık, Erdoğan Taşçı, Erkan Yalaza, Esra Aksal, Etem Toptani, Fahrettin Savcı, Faruk Filcan, Fatih Erden, Fatma Aksal, Ferat Gülver, Feyyaz Öztopuz, Gökhan Çevikel, Gültekin Süzgün, Gürcan Kılınç,Hakan Çevikel, Halil Garip, Haluk Kaba, Hamza Vural, Harun Altın, Hatice Göçer, Hüseyin Boyalık, Hüseyin Güntek, İbrahim Çetin, İlkay Dilbas, İlker Baydur, İsa Vural, İsmail Sivrikaya, Kaan Karlıdağ, Kadir Köseler, Levent Akan, Mehmet Kuru, Mehmet Şemin, Mehmet Taner Altın, Müjdat Dağ, Muhlis Vural, Murat Emre Yılmaz, Murat İnal, Murat Kabayel, Mustafa Helvacıoğlu, Mustafa Türker, Müslim Çekiç, Necmettin Tezmen, Nehir Gergin, Nuriye Altın, Onur Karasakal, Orhan Kıral, Osman Başak, Özcan Ihlamur, Özgür Savut, Öznur Çevikel, Ragıp Taş, Salih Arslan, Salim Değişçi, Sami Can Mercan, Sami Kaya, Savaş Pekdemir, Sefa Atılgan, Sema Sevinç Kılıç, Semih Can Çaylar, Serkan Çayır, Soydan Çetin, Şaban Ağaoğlu, Şaban Çevik, Şafak Uslu, Şeddoğan Yargı, Tayfur Örs, Yakup Balcı, Yasemin Karabal Çakalı, Yaşar Bayar, Yılmaz Değer, Yunus Yağcı, Yusuf Uzdilli.