Edirne İpsala'da İlçe Tarım Müdürlüğü, çiftçilerin güvenilir gübreye erişimini sağlamak ve taklit-tağşiş ürünlerin satışını önlemek amacıyla denetimlerini sürdürüyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin İpsala ilçesinde ülke genelinde eş zamanlı yürütülen gübre denetim seferberliği kapsamında, ilçede faaliyet gösteren firmalar teknik ekipler tarafından kontrol ediliyor.



İpsala İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, çiftçilerin güvenilir gübreye erişimini sağlamak ve piyasada taklit-tağşiş ürünlerin satışını önlemek amacıyla denetimlerine hız verdi. Ülke genelinde eş zamanlı yürütülen gübre denetim seferberliği kapsamında, İpsala’daki gübre firmaları İlçe Tarım Müdürlüğü teknik personelleri tarafından kontrol ediliyor.

Yetkililer, yapılan denetimlerle çiftçilerin kaliteli ve güvenilir gübre kullanımının sağlanmasının amaçlandığını belirtti. Tarım sektöründe üretim verimliliğini artırmak için bu tür denetimlerin aralıksız devam edeceği ifade edildi.