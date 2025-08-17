Edirne’nin İpsala ilçesinde çeltik üreticisi Ekrem Ege, damlama sulama yöntemiyle çeltik ekimi yaparak tarımda yenilikçi bir başarı elde etti. Kumdere Köyü’nde 2021’de başlayan bu yöntem, su tasarrufu sağlarken yamaç arazilerde de üretimi mümkün kıldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İpsala’nın Kumdere Köyü’nde yaşayan çeltik üreticisi Ekrem Ege, Türkiye tarımına örnek olacak bir yeniliğe imza attı.

Geleneksel yöntemlerde yüksek su tüketimi gerektiren çeltik üretimini damlama sulama ile gerçekleştiren Ege, hem su tasarrufu sağladı hem de eğimli arazilerde üretimi mümkün hale getirdi.

SU KAYBINI AZALTTI, VERİMİ ARTIRDI

Ege, “Geleneksel çeltik tarımında su tüketimi çok yüksek, buharlaşma nedeniyle büyük kayıplar yaşanıyor. Damlama sulama ile bu kaybı en aza indirdik. Bu yöntem, düz ve eğimli arazilerde üretim imkânı sunuyor, su kaynaklarının azaldığı bu dönemde çiftçiye büyük avantaj sağlıyor” dedi.

Yöntemin doğayı korurken ekonomik katkı sunduğunu vurguladı.Yüksek Verim Beklentisi2025’teki deneme ekiminden memnun olduğunu belirten Ege, dönüm başına 600-700 kilogram verim beklediğini ifade etti.