Düzce’nin Nusrettin Mahallesi’nde yaşayan Veysel Kaya, yıllardır mahallesindeki sahipsiz sokak kedilerini kendi imkânlarıyla besliyor. Kaya, her gün tavuk kanat ucu veya kedi maması alarak yaklaşık 45 sokak kedisinin bakımını üstleniyor.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'de evinin önünde baktığı kediler nedeniyle şikâyet edilip evden çıkarılmakla tehdit edildiğini belirten Veysel Kaya, hayvanlara sokakta bakmaya devam ettiğini söyledi.

“Bunlar Allah’ın dilsiz kulları" diyen Veysel Kaya, " Günde 2 kilo kanat ucu alıyorum, bu da günlük 25-30 TL, ayda yaklaşık 900 TL yapıyor. Bir karton sigara parası. Ben her ay maaşımdan bin lira ayıracağım. Şu anda yaklaşık 45 kedimiz var, yavrular büyüyor, nesilleri çoğalıyor” dedi.

Mahalle sakinlerinin de ilgisini çeken Kaya, sokak hayvanlarına gösterdiği sevgi ve fedakârlığıyla örnek oluyor.