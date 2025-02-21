Düzce'de kar yağışı etkisini sürdürürken yeni açılan Çevre Yolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç tarlaya devrildi. Kaza anı kameraya yansıdı.Sefer Demir / DÜZCE (İGFA) - Düzce'de yapılan uyarılarla birlikte etkisini gösteren kar yağışı il genelinde etkili oldu.

Körpeşler Mahallesi Çamköy istikametinde yeni açılan Çevre Yolu kar sebebiyle kayganlaştı.

Kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden hafif ticari araç, yolun kenarındaki tarlaya devrildi.

Meydana gelen kaza anı aynı istikamette seyir halinde olan başka bir araç kamerası tarafından kayıt aldına alındı.

Yetkililer buzlanma konusunda sürücüleri uyardı.