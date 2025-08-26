Düzce’de kaldırımda kendi kendine boks yapan bir genç, ilginç görüntüleriyle sosyal medyada gündem oldu.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Edinilen bilgiye göre olay, D655 Düzce-Zonguldak bağlantı yolu Konuralp mevkiinde yaşandı.

Yoldan geçen bir vatandaş, kaldırımda dakikalarca boks hareketleri yapan genci fark ederek cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Bir süre tek başına boks yapan genç, ardından yoluna devam etti.

O anlara ait görüntüler sosyal medyada paylaşılınca kısa sürede büyük ilgi gördü ve çok sayıda yorum aldı.