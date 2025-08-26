AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Melikgazi Belediyesi’nin büyük ilgi gören etkinliği Salça Günleri kapsamında Mimarsinan Mahallesi Evliyalar Parkı’nda hizmet veren salça kaynatma alanını ziyaret etti.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Melikgazi’de Belsin, Eskişehir Bağları, Mimarsinan Mahallesi olmak üzere 3 farklı bölgede Salça Günleri etkinliği gerçekleştirerek binlerce vatandaşa hizmet sağladıklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler’in ziyaretine eşlik ederek hizmet hakkında bilgilendirdi.

Salça kaynatma alanlarında 1,5 ay boyunca, 150 çalışanla, 7/24 hizmet ettiklerini belirten Başkan Palancıoğlu, “Sayın Vekilimizi Mimar Sinan Evliyalar Bölgemizde Salça Günleri'nde misafir ettik. Sekiz yıldır vatandaşlarımızı bu güzel etkinlikle buluşturuyoruz. Mimar Sinan Evliyalar Bölgesi, Eskişehir Bağları ve Kocatepe Mahallesi olmak üzere Melikgazi’nin üç bölgesinde 1,5 ay boyunca 150 personelimizle, 24 saat boyunca bu hizmeti veriyoruz. Vatandaşlarımız bu hizmetimizden hakikaten çok memnun. Her sene 3.500-4000 aile bu hizmetten yararlanıyor ve hepsi de gayet memnunlar.

Piknik havasında sucuklar yapılıyor, patatesler közleniyor. Daha serin olması için vatandaşlarımız özellikle geceyi tercih ediyorlar; ama gündüz de alanımız tamamen dolu oluyor. Rezervasyon sistemi ile çalışıyor arkadaşlarımız. Tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Çok meşakkatli, zor bir süreç. Bir belediyenin 1,5 ay boyunca 150 personelle 7/24 hizmet vermesi Türkiye’de nadir olan olaylardan bir tanesi. Bahçelerde, evlerin altında yapılıp is, pis, gürültünün olduğu bir ortamdan, çok nezih, güzel bir ortama taşınarak bu sorunu da çözmüş olduk. Sekiz senedir devam ediyor, inşallah bundan sonra da artarak devam edecek. Sayın Vekilimize ziyaretinden dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.