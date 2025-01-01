Düzce D-100 kara yolu kervan mevkisinde Yakup .G idaresindeki 34 YJ 6211 plakalı ticari minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçip bariyerlere çarpıp durabildi.DÜZCE (İGFA) - Kazada 1.29 promil alkollü olduğu anlaşılan Yakup G. Yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevkedildi.Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda aracın yakalaması olduğu tespit edildi.

Kaza sebebiyle bir şeridi trafiğe kapanan yolda aracın kaldırılması sonrası trafik normal akışına döndü.