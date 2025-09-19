Düzce'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında Düzce Belediyesi de vatandaşlara lokma ikramında bulundu.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, Merkez Büyük Camii önünde Cuma namazı çıkışında bin 500 kişilik lokma dağıttı.

Vatandaşlar, 19 Eylül Gaziler Günü'nde gerçekleştirilen ikram için belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Düzce Belediyesi yetkilileri, Gaziler Günü’nün milletin bağımsızlık mücadelesinde önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, bu tür etkinliklerle gazilerin hatırasını yaşatmaya devam edeceklerini belirtti.