Antalya'nın Kemer ilçesinde bu yıl 16'ncı kez düzenlenecek Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, 8-11 Ekim 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Hard Enduro Dünya Şampiyonası’nın 5’inci ayağı olan organizasyon, 40 ülkeden 400 sporcuyu bir araya getirecek. Dünyanın en eğlenceli ve zorlu etabı olarak bilinen deniz seviyesinden başlayacak yarış, 2 bin 365 metrelik Tahtalı Dağı'nın zirvesinde sona erecek.Mesut IŞIK / ANTALYA (İGFA) - Hard Enduro Dünya Şampiyonası’nın 5’inci ayağı olarak koşulacak Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı öncesinde son hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.

Antalya'nın Kemer ilçesinde 8-11 Ekim 2025 tarihlerinde 16’ncı kez düzenlenecek yarışlarla ilgil bilgi veren Sea To Sky organizatörü Semih Özdemir, bu yılki yarışın sporcular için daha heyecanlı geçeceğini belirtti.

Bu yıl Sea To Sky yarışlarının dört aşamadan oluştuğunu, özel yarışa isteyen sporcuların katılabileceğini duyuran Özdemir, dağ yarışında, starttan vadiye kadar olan kısmı biraz daha kısalttıklarını belirterek, yaklaşık 30 dakikada ilk yarışçının vadiye gelmesini planladıklarını, sporcular için daha keyifli bir yarışı beklediklerini ifade etti. Kayıtların devam ettiğini söyleyen Özdemir, "Hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Etaplar çok güzel oldu ve her şey yolunda. Tüm yarışçı arkadaşlarımızı kayıt yaptırmaya, herkesi de Kemer’e bekliyorum” dedi.

‘’40 ÜLKEDEN 400 SPORCU BİR ARAYA GELECEK’’

Etap hazırlıklarının tamamlanmak üzere olduğunu belirten Semih Özdemir, "Diğer hazırlıklarımızın da sonuna geldik. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine 40 ülkeden 400 sporcu Kemer’in eşsiz doğasında bir araya gelecek. Türkiye’den ve dünyanın birçok yerinden motor sporları tutkunları en iyileri izlemek üzere Kemer’e gelecek. Sea To Sky’ı her sene olduğu gibi bu sene de en iyi şekilde gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Sea To Sky’da 4 gün boyunca birbirinden heyecanlı yarışların yaşanacağını sözlerine ekleyen Özdemir, "Özel yarış, plaj yarışı, orman yarışı ve son gün Çamyuva sahilden başlayarak Tahtalı Dağı zirvesinde bitecek olan dağ yarışımız ile en iyilerin en zor mücadeleyi verdiği etapla yarışımız sonlanmış olacak. Tahtalı Dağı’nın zirvesine ulaşan ve tüm geçiş noktalarını zamanında geçen sporcular kürsüde yer alacaklar" dedi.