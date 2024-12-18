2024 yılı içerisinde gösterdiği üstün performansla dikkatleri üzerine çeken milli sporcu öğrencimiz, bu yıl kariyerindeki ilk Avrupa şampiyonluğunu da kazanarak güreşte zirveye adını yazdırdı.



Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Buse Tosun Çavuşoğlu'nun başarısıyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:



"Bayburt Üniversitesi olarak sporun uluslararasılaşmasını öncelikli hedeflerimizden biri olarak görüyoruz. Milli sporcularımızın akademik kariyerlerini sürdürürken, mesleki ve kişisel gelişimlerini destekleyen bir altyapı sunuyoruz. Buse Tosun Çavuşoğlu’nun dünya çapında kazandığı başarılar, bu vizyonun somut bir yansımasıdır. Üniversitemizde uyguladığımız eğitim modeli, sporcularımızın kariyer hedeflerini akademik ve mesleki sermaye odaklı bir sistemle destekleyerek uluslararası başarıların kapısını aralıyor. Buse'nin başarıları, doğru planlama ve kararlılıkla neler başarılabileceğini kanıtlıyor.”

Rektör Türkmen, sporda uluslararası başarıların sadece spor salonlarıyla sınırlı kalmadığını vurgulayarak, eğitim ve sporun entegre edildiği kariyer iş birliği modelleri ile bireysel kariyerlerde zirveye ulaşmanın mümkün olduğunu ifade etti.



Buse Tosun Çavuşoğlu, akademik hayatı ile spor kariyerini aynı anda başarıyla sürdüren örnek sporculardan biri olarak dikkat çekiyor. Bayburt Üniversitesi, milli sporculara sağladığı destek programlarıyla eğitim hayatlarının spor kariyerlerine engel değil, aksine bir motivasyon kaynağı olması için gerekli akademik esnekliği ve altyapıyı sağlıyor. Buse Tosun Çavuşoğlu'nun başarısı, Türk sporunun geleceği adına büyük bir umut ışığı olurken, Bayburt Üniversitesinin sporda uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda attığı adımların meyvesini verdiğini de bir kez daha gösterdi.



Buse Tosun Çavuşoğlu'nun bu tarihi başarısı, Bayburt Üniversitesinin spor ve eğitimde öncü rol üstlenmeye devam ettiğinin bir göstergesi olarak hafızalara kazınırken, gelecekte benzer başarıların artarak devam edeceğine olan inancı da güçlendirdi.