Yeni şarkısı ‘Öyle Bir Dünya Yok’u müzikseverlerle buluşturan Aslı Hünel, projenin kapak fotoğrafındaki görüntüsüyle ‘Dubai Çikolatası’na benzetildi.

İSTANBUL (İGFA) - Çekimlerde üzerine aldığı kabanın deseni, renkleri ve çikolata kahvesi saçları birbiriyle bütünleşen Aslı Hünel, sosyal medyadaki takipçilerine son günlerin popüler tadı içi fıstık ezmesi ve kadayıf dolu tatlıyı hatırlattı.

Sony Music Türkiye etiketiyle tüm dijital platformlarda yayına giren şarkının söz ve müziği Murat Sağır, Hakan Demirtaş ile Veysel Samanlıoğlu imzası taşıyor. Hünel, ‘Öyle Bir Dünya Yok’un klibinde ise yönetmen Erkan Nas ile birlikte çalıştı.