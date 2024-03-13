Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü; kurumsal altyapısı, tecrübeli personeli ve güçlü makine parkıyla, Ülkemizin dört bir yanında, milletimizin refah düzeyini artıran su yapılarını inşa ederek vatandaşlarımızın hizmetine sunma sorumluluğunu yerine getiriyor.

İklim değişikliği, hızlı nüfus artışı, artan sanayileşme ve diğer çevre sorunlarıyla birlikte yaşamın kaynağı olan “su”yun değeri her geçen gün artarken, DSİ tarafından tamamlanarak milletimizin hizmetine sunulan; içmesuyu tesisleri, tarımsal üretimin lokomotifi olan barajlar, gölet ve yer altı depolama tesisleri, Ülkemizin enerjide dışa bağımlılığına set çeken HES’ler ve parçalanmış tarım arazilerini yeniden ekonomiye kazandıran arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme projeleri ile suya yön veriliyor.

“Su Vatandır” hassasiyeti ile çalışmalarını sürdüren Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, suyun özellikle tarım ve sanayide yarattığı güçlü etkisi sayesinde geniş iş sahalarının doğmasına imkân sağlarken yapmış olduğu taşkın koruma tesisleri ile de olası taşkınlardan kaynaklanabilecek can ve mal kayıplarını önlemek için de mücadele ediyor.

Köklü kurumsal geçmişi 1914 yılı ‘’Umur’u Nafıa Müdüriyet-i Umumiyesi’’ne kadar uzanan DSİ Genel Müdürlüğü (DSİ) Türkiye’nin su ve enerji gücü olarak faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade den DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, ‘Bizler maziden atiye uzanan, tarihini "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" ilkesinin üzerine inşa eden köklü bir geleneğin mensuplarıyız. 18 Aralık 1953 yılında kurulan Genel Müdürlüğümüz kurulduğu tarihten bu yana ''Su Vatandır'' anlayışıyla çalışmalarını sürdürerek işletmeye aldığı baraj ve göletler ile 183 milyar metreküp su depolama kapasitesi geliştirmiştir. Tamamlanan projeler ile 71 milyon dekar arazi sulamaya açılmış, yaklaşık 2 milyon hektar alan taşkınlardan korunmuştur. Hizmete alınan içme suyu tesisleri ile yıllık 5,2 milyar metreküp memba kalitesinde içme suyu temin edilmektedir. Güç ve ilhamını aziz milletimizden alan DSİ dün olduğu gibi bundan sonrada hayata geçireceği projeler ile Türkiye Yüzyılına damga vurmaya devam edecektir. ’dedi.

Bayburt İçin Hizmet Ürettik, Son 21 yılda 87 adet tesisi hizmete aldık.

Bayburt’a yapılan yatırımlar hakkında detaylara değinen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif BALTA, “2003-2024 yılları arasında Bayburt ilimize toplam 12.264.499.254 TL yatırım yaparak, 87 adet tesis hizmete aldık. Bu tesislerin 1 adedi İçmesuyu, 11 adedi Baraj, 1 adedi Gölet, 16 adedi Sulama, 2 adedi Arazi Toplulaştırma ve TİGH, 53 adedi taşkın kontrol tesisi, 3 adedi ise HES tesisidir.” dedi.

(Bayburt aksar mehmet aslan göleti )

Bayburt İlimizde 9 Baraj Ve 2 Gölet İnşaatı Devam Ediyor

Bayburt’ta 2003 yılından bugüne kadar 11 baraj ve 1 gölet tamamlandığını ifade eden Genel Müdür Balta, “Tamamladığımız bu tesislerimizle 96 milyon m³ su biriktirme hacmine ulaşıldı. Bayburt ilimizde hali hazırda inşaat aşamamızda 9, planlama ve proje aşamasında 6 barajımız bulunmaktadır. Ayrıca 2 adet inşaat aşamasında ve 2 adette planlama ve proje aşamasında göletimiz bulunmaktadır” dedi.

Bayburt Mümbit Toprakları Modern Sulama Tesisleri İle Sulanıyor

Bayburt’ta inşa edilen baraj ve göletlerin faydaya dönüşebilmesi için modern sulama tesisleri de inşa ettiklerini kaydeden Genel Müdür Balta, “Bayburt İlimizde 2003 yılından bugüne kadar 16 sulama tesisi tamamlanmış olup, toplamda 177.080 dekar zirai tarım arazisi sulamaya açılmıştır. Böylece çiftçilere yıllık 885 milyon TL zirai gelir artışı sağlanmıştır. Bayburt’ta işletme halinde 16, inşaat aşamasında 5, planlama ve proje aşamasında 13, sulama tesisimiz bulunmaktadır. Ayrıca yatırım programında da 1 adet sulama tesisimiz bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.

Bayburt İlimizde 10 Adet Taşkın Kontrol İnşaatı Devam Ediyor

Bayburt’taki taşkın kontrol projelerini de paylaşan Genel Müdür Balta, “2003 yılından bugüne kadar tamamlanan 53 dere ıslahı ile Bayburt şehir merkezinin yanı sıra, 60 adet yerleşim yeri ve 7 870 dekar arazi taşkınlardan korunmuştur. Bayburt ilimizde 10 adet taşkın kontrol işimiz devam etmekte olup, 4 adet taşkın kontrol projemizde yatırım programındadır. Bunun yanı sıra Bayburt ilimizde makinalı çalışmalarımızla da derelerimizi daha güvenli hale getirmeye ve olası taşkınlar öncesi bentlerimizi temizleyerek, tedbirlerimizi almaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Çoruh Nehri Üzerinde Eski Kesiti Yetersiz Köprüler Yıkıldı Yerine Daha Güvenli Köprüler İnşa Ediliyor

Bayburt İlimizin merkezinden geçen Çoruh Nehri üzerine uzun yıllar önce yapılan kesiti yetersiz eski köprüleri yıktıklarını ifade eden Genel Müdür Balta, “Şuan da Bayburt ilimizin sembolü haline gelen Çoruh nehri üzerine, estetik ve emniyeti ön planda olan 2 adet yaya ve 2 adet araç köprüsü inşa ediyoruz. Çelik taşıyıcılı yaya köprülerimiz 5 metre genişliğe ve 40 metre açıklığa; araç köprülerimiz ise 13 metre genişlik ve 36 metre açıklığa sahip olacaktır. Yaya köprülerimizin temellerini tamamladık. Çelik konstrüksiyon malzemelerin montajı yapılacak. Araç köprülerimizden de birisinin bağlantı yolları hariç tamamladık. Söz konusu köprü çalışmalarımız mevsim şartlarına göre devam etmektedir. Tamamlandığında ise köprülerimiz Çoruh Nehri’nin güzelliğine güzellik katacaktır” dedi.

“356.510 Dekar Alanda Arazi Toplulaştırma Tescilini Gerçekleştirdik”

Bayburt’ta arazi toplulaştırma çalışması da gerçekleştirdiklerini ifade eden Genel Müdür Balta, “Bildiğiniz üzere arazi toplulaştırması ile parseller büyüyor, modern tarım teknikleri ve tasarruflu sulama metotlarının uygulanması bu arazilerde daha kolaylaşıyor. Bayburt ilinde 22 adet yerleşim birimi, arazi toplulaştırmasından faydalanmaktadır. Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri kapsamında 2 adet işimizi tamamlayarak, 356.510 dekar alanda arazi toplulaştırma tescilini gerçekleştirdik” dedi.

Suyun Gücünü Enerjiye Dönüştürüyor, Bayburtlu Vatandaşlarımızın Hizmetine Sunuyoruz

Bayburt’taki yenilenebilir enerji kaynaklarına da değinen Genel Müdür Balta şöyle devam etti: “Bayburt İlimizde son 21 yılda 3 Adet Hidroelektrik Enerji (HES) Tesisini işletmeye aldık. Bu 3 HES tesisimizin kurulu gücü 25,73 MW, yıllık enerji üretimi ise 95,55 milyon kiloWatt.saat'tir. Bayburt’ta Planlama ve Proje aşamasında ise 2 adet HES tesisimiz bulunmaktadır” dedi.

Bayburt İlindeki çalışmaların devam edeceğini vurgulayan Genel Müdür Balta; “Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü olarak hayata geçirdiğimiz projeler hakkında değerli Bayburtluların özellikle de tesislerimizden birebir faydalanan vatandaşlarımızdan almış olduğumuz olumlu geri dönüşler bizi ve ekibimizi motive ediyor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de ekonomik gelirimizi artıracak, milletimizin refah düzeyini yükseltecek, özetle “Türkiye Yüzyılı” idealimizi perçinleyecek projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz.” dedi.

(Demirözü barajı )

(Çayirözü Göleti)

( Kırklartepe Barajı )