Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Geçmiş olsun dilekleri ve dualarıyla yanımızda olan tüm hemşehrilerime ve gönül dostlarıma şükranlarımı sunuyorum. İyi ki varsınız. Teşekkürler Kayseri” dedi.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde gerçekleştirilen rutin sağlık kontrolleri kapsamında anjiyografi işlemi yaptırdı. Başarılı bir şekilde tamamlanan işlem sonrası Başkan Büyükkılıç, hastaneden yürüyerek taburcu edildi.

Kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla bir açıklama yapan Başkan Büyükkılıç, sağlık durumunun gayet iyi olduğunu belirterek, kendisine destek olan tüm hemşehrilerine ve yol arkadaşlarına teşekkür etti. Büyükkılıç, şu ifadelere yer verdi: “Kontrol amaçlı geçirmiş olduğum başarılı bir anjiyografi operasyonu neticesinde, elhamdülillah sağlık durumumun gayet iyi olduğunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu süreçte bizleri yalnız bırakmayan, geçmiş olsun dilekleri ve dualarıyla yanımızda olan tüm hemşehrilerime ve gönül dostlarıma şükranlarımı sunuyorum. İyi ki varsınız. Teşekkürler Kayseri.”

Görevine kaldığı yerden devam eden Başkan Büyükkılıç, açıklamasında Kayseri’ye olan hizmet aşkını da vurgulayarak, “Rabbimiz ömür verdiği sürece, kıymetli hemşehrilerimizin bize verdiği görevi layıkıyla sürdürmek için, sevdamız olan Kayseri’ye el ele, gönül gönüle hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.