Dokuz Eylül Üniversitesi, İŞKUR ile imzaladığı protokol kapsamında Türkiye’de bir üniversiteyle ilk kez hayata geçirilen “İŞKUR Gençlik Programı”na dahil oldu. Program, 2025-2026 akademik yılında 4 bin öğrenciyi kapsayacak.İZMİR (İGFA) - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Türkiye’de bir üniversiteyle ilk kez hayata geçirilen “İŞKUR Gençlik Programı”na paydaş olarak önemli bir iş birliğine imza attı. DEÜ ile İŞKUR İzmir İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında 4 bin öğrenci programa dahil edilerek kişisel ve mesleki gelişim fırsatlarından yararlanacak.

Protokol, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz ile İŞKUR İzmir İl Müdürü Kadri Kabak tarafından imzalandı. İmza töreninde; DEÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hamdi Şükür Kılıç, Prof. Dr. Mehmet Birhan Yılmaz ve Prof. Dr. Dilşen İnce Erdoğan’ın yanı sıra Genel Sekreter V. Prof. Dr. Dündar Yener ve Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Nida Sevim de yer aldı.

“ÜNİVERSİTEMİZ, GENÇLERİN POTANSİYELİNİ AÇIĞA ÇIKARAN PROJELERE ÖNCÜLÜK ETMEYİ SÜRDÜRECEKTİR”

Etkinliğin ardından değerlendirmede bulunan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, iş birliğinin öğrencilere önemli katkılar sağlayacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“İŞKUR ile gerçekleştirdiğimiz bu protokol, öğrencilerimizin hem kişisel hem de mesleki gelişimlerine önemli katkılar sunacak. Üniversitemiz, gençlerin potansiyelini açığa çıkaran, onları üretken bireyler haline getiren projelere öncülük etmeyi sürdürecektir.”

GENÇLERE İSTİHDAM VE DENEYİM FIRSATI

Program kapsamında DEÜ öğrencileri, sürdürülebilir kampüs uygulamaları, toplumsal hizmetler, dijital dönüşüm, girişimcilik ve sosyal sorumluluk projeleri gibi alanlarda desteklenecek. Ayrıca öğrencilerin kariyer planlama süreçleri güçlendirilirken, iş gücü piyasasına uyum becerilerinin artırılması hedefleniyor.

İŞKUR Gençlik Programı, üniversite öğrencilerine hem teorik bilgi hem de uygulamalı iş deneyimi kazandırmayı amaçlayan bir proje olarak öne çıkıyor. Devlet üniversiteleriyle yapılan protokoller kapsamında yürütülen program sayesinde öğrenciler, kamu kurumlarında kısmi zamanlı çalışma imkânına sahip olacak. Programla gençlerin hem mesleki becerilerinin gelişmesi hem de iş gücüne aktif katılım sağlaması hedefleniyor.