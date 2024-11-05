Aon'un yayımladığı Küresel Doğal Afetler Raporu'na göre 2024 yılının ilk dokuz ayında toplam ekonomik kayıplar 258 milyar doların üzerine çıktı. Aynı dönemde sigortalı kayıpların ise en az 102 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.İSTANBUL (İGFA) - Analitik veriler ışığında risk ve insan sermayeleri konularında global deneyimi ve yerel ihtiyaçlara uygun çözümleri ile 120'den fazla ülkede müşterilerine hizmet veren Aon'un hazırladığı Küresel Doğal Afetler Raporu'nun 2024 yılı ilk dokuz ayını kapsayan sonuçları yayımlandı.



Aon Küresel Doğal Afetler Raporu sonuçlarına göre 2024 yılının 3. çeyreğinde başta Atlantik kasırgası, Orta Avrupa ve Çin'deki seller, Kuzey Amerika'daki şiddetli fırtınalar olmak üzere meydana gelen afetler, yılın toplam ekonomik kayıplarını 258 milyar doların üzerine çıkarttı. 21. yüzyılın ilk dokuz ay ortalaması ise 276 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.



İlk dokuz ayda, 32'si Kuzey Amerika'da, 8'i Asya'da, 4'ü EMEA'da (Avrupa, Orta Doğu, Afrika) ve 3'ü Güney Amerika'da olmak üzere 47 olayda 1 milyar doların üzerinde zarar meydana geldi. Açık ara en maliyetli afet Helene Kasırgası olurken eylül ayındaki Süper Tayfun Yagi ise Güneydoğu Asya'da 12,6 milyar dolarlık tahmini zarara yol açtı. En maliyetli afetlerin içinde bir diğer önemli olay Çin'de meydana gelen yoğun sel felaketleri oldu.

BU YILKİ TOPLAM SİGORTA KAYIPLARININ 125 MİLYAR DOLARI AŞMASI BEKLENİYOR 2024'ün ilk dokuz ayında doğal afetlerden kaynaklanan küresel sigorta kayıplarının 102 milyar dolara ulaşması ve 21. yüzyıl ortalaması olan 79 milyar doların oldukça üzerine çıkması bekleniyor. Milton kasırgasının nihai zararına ek olarak yılın geri kalanında yaşanacak muhtemel afetler nedeniyle bu yılki toplam sigorta kayıplarının 2023 yılındaki 125 milyar dolar seviyesinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.



