Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar art arda gerçekleştirdiği temel atma ve açılışlarla Adana’ya önemli eserler kazandırmaya devam ediyor.ADANA (İGFA) - Adana’nın Kurtuluş Mücadelesi’nde büyük rol oynamış, dönemin Adana Belediye Başkanı olan, Milli Mücadele’ye katıldığı için Fransız askerlerince konağı, çiftliği yakılan Mehmet Fuat Dıblan’ın adını taşıyan Dıblanzade Konağı’nı Gündüz Bakımevi’ne çevirecek projenin temeli Sucuzade Mahallesi, Adana Kent Meydanı’nda atıldı.

Temel Atma Törenine Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Merhum Mehmet Fuat Dıblan’ın torunu Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, ilçe belediye başkanları, siyasiler ve Adanalılar katıldı.

Temel atma töreninde hemşehrilerinin coşkuyla karşıladığı ve sevgi gösterilerinde bulunduğu Başkan Zeydan Karalar, Adanalıların desteği, sevgisi ve güveni var oldukça, zor koşullara rağmen hizmeti sürdüreceklerini kaydetti.

SÖZ KONUSU HALKIN İHTİYAÇLARIYSA BİR YOL BULMAYI BAŞARIYORUZ

Kesintilere, engelleme çabalarına rağmen hemşehrilerine hizmete devam ettiklerini bildiren Başkan Zeydan Karalar, söz konusu halkın ihtiyaçları olunca bir yol bulmayı her zaman başardıklarını kaydetti.

BİZDEKİ KUVAYI MİLLİYE RUHU, ENERJİSİ BİTMEZ

Başkan Zeydan Karalar sözlerine şöyle devam etti: “Adana Ulusal Kurtuluş Mücadelesi’nde çok özel ve önemli bir kenttir. İşgal yıllarında Fransızlar Mehmet Fuat Dıblan’a gidip destek isterler. Kabul etmeyince çiftliğini, konağını yakarlar. Adana’nın kurtulduğu gün Ulu Cami ile Büyük Saat arasına asılan bayrak bu konakta dikildi. Kurtuluş Mücadelemiz açısından çok önemli bir yapıyı, halka hizmete dönüştürme yolunda bize destek veren aileye de çok teşekkür ediyoruz. Bizdeki Kuvayı Milliye ruhu, enerjisi bitmez. Çünkü bizde vatan, bayrak, Mustafa Kemal Atatürk sevgisi var. Halkımıza hizmet yolunda bizi kimse yıldıramaz. Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyeti yaşatmaya, onun değerlerine zarar verdirmemeye kararlıyız. Bizim tek istediğimiz memleketimizde hakkın, hukukun, adaletin, demokrasinin, insan haklarının, kadın haklarının tesis edilmesi.”

SEVİNÇ DUYUYORUZ

Konuşmasına; temel atma töreninin yapıldığı alanı Kent Meydanı olarak düzenleyen Başkan Zeydan Karalar’a teşekkür ederek başlayan Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, kendisinin, kardeşlerinin ve temel atma törenine katılan kuzeni Dilek Kavuzlu’nun da doğduğu Dıblanzade Konağı’nın, böyle güzel bir meydanın parçası olacağından dolayı sevinç duydukları söyledi.

Dıblanzade Konağı’nın, Milli Mücadele döneminin Adana Belediye Başkanı Mehmet Fuat Dıblan’ı evi olduğunu belirten Prof. Kozanoğlu şu bilgileri verdi: “Fransızların Adana’yı işgali sırasında konağını yakıyorlar ve aile buraya taşınıyor. İşgale karşı direnişi örgütlemek üzere kendisi ve arkadaşları Pozantı’ya çekiliyorlar, mücadeleyi orada sürdürüyorlar.”

DIBLANZADE KONAĞI VATAN SEVGİSİYLE DOLU, AYDINLIK İNSANLARIN YUVASI

Konağın başka bir özelliğini de anlatan Prof. Kozanoğlu şunları söyledi: “5 Ocak 1922’de Adana’nın kurtuluşu ilan ediliyor. O tarihi günde Saat Kulesi ile Ulu Cami arasına çok büyük bir bayrak asılıyor. İşte o bayrak bu konakta dikiliyor. Teyzem Makbule Dıblan o sıralarda 9 yaşında bir çocuktur ve bayrağın dikilmesine katılıyor. İğne parmağına batıyor ve parmağı kanıyor. O zamandan cevval bir insan olduğu için Mehmet Emin Yurdakul’un ‘Dik İğnem Dik’ şiirini okuyor. Bu şiir Milli Mücadele sırasında üniforma diken kadınlara adanmış bir şiirdir. Mehmet Fuat Dıblan’ın eşi Fatma Dıblan da çok sosyal bir insan ve 1934 yılında kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesinin hemen ardından Adana Belediye Meclisi’ne seçiliyor. O sıralarda ailenin durumu iyi olmamasına rağmen Fatma Dıblan, ailenin bütün bireylerinin okuması yolunda kararlı adımlar atıyor ve herkes iyi eğitimler alarak güzel mesleklere sahip oluyor.”

BU TESİS TEYZEM MAKBULE DIBLAN’A DA SELAM OLACAK

Teyzesi Makbule Dıblan’a da özel bir parantez açan Prof. Hayri Kozanoğlu, Adana Kız Lisesi’ndeki eğitiminin ardından İstahbul Tıp Fakültesi’nde dahiliye mütehassısı olduğunu, 1946’da milletvekili seçildiğini, sonrasında kadın hakları adına önemli işler yaptığını anlattı. Prof. Dr. Kozanoğlu, Makbule Dıblan’ın büyüdüğü konağın sosyal amaçlı bir tesise dönüştürülmesinin büyük anlam taşıdığını ifade ederek, bunun ona da bir selam olacağına değindi.

Konuşmaların ardından Dıblanzade Konağı Gündüz Bakımevi’nin temeli atıldı.