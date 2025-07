TAV İşletme Hizmetleri, John F. Kennedy Havalimanı Terminal 4’te yer alan Capital One Lounge’un açılışını gerçekleştirdi. Amerika Birleşik Devletleri’nin en büyük bankalarından biri olan Capital One ile Washington’da başlayan işbirliğini New York’a taşımış oldu.İSTANBUL (İGFA) - TAV Havalimanları’nın iştiraki TAV İşletme Hizmetleri, John F. Kennedy Havalimanı Terminal 4’ün işletmecisi JFKIAT ve Capital One işbirliğiyle hayata geçirilen Capital One Lounge’un işletmesini üstlendi. Yeni açılan bu lounge, şirketin Terminal 1’deki Primeclass Lounge ve Terminal 4’teki HelloSky Lounge’un ardından JFK Havalimanı’nda işlettiği üçüncü yolcu salonu oldu.

TAV İşletme Hizmetleri, aynı zamanda Washington Dulles Havalimanı’ndaki Capital One Lounge’un da işletmesini yürütüyor. JFK Capital One Lounge’un açılış törenine, TAV Havalimanları Murahhas Yönetim Kurulu Üyesi Franck Mereyde ile TAV Havalimanları Ticari İşler Grup Başkanı ve aynı zamanda TAV İşletme Hizmetleri İcra Kurulu Başkanı Aude Ferrand’ın yanı sıra havalimanının üst düzey yöneticileri katıldı.

TAV Havalimanları Ticari İşler Grup Başkanı (CCO) ve TAV İşletme Hizmetleri İcra Kurulu Başkanı (CEO Aude Ferrand “John F. Kennedy Havalimanı Capital One Lounge’un hayata geçirilmesinde Capital One ve JFKIAT ile işbirliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.