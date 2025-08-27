Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bakım ve korumasında olup Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) giren 286 genç üniversiteli oldu. Gençler üniversitelerin hukuk, sosyal hizmetler, psikoloji, siyaset bilimi, tıp, mühendislik, öğretmenlik bölümlerine yerleşti.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sosyal hizmet modellerinden yararlanan ve bu yıl gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) giren 691 gençten 286'sı üniversiteye yerleşmeye hak kazandı.

Üniversiteye yerleşen gençlerin en fazla tercih ettiği bölüm sosyal hizmetler olurken bunu psikoloji, ve siyaset bilimi izledi.

Üniversiteyi kazanan gençlerin tercihleri arasında tıp, hukuk, edebiyat, tarih, coğrafya, beden eğitimi öğretmenliği, mimarlık,bilgisayar, biyosistem, gıda, inşaat, kimya ve makine mühendislikleri ile gastronomi ve mutfak sanatları, hemşirelik, iktisat gibi bölümler de yer aldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, üniversiteyi kazanan gençleri tebrik ederek, "Bakanlık olarak, gençlerimize her zaman destek oluyor, onlara pek çok imkan sağlıyoruz. Rehberlik ve danışmanlık hizmetimizin yanı sıra öğrencilerimizin giyim, yemek, ulaşım gibi ihtiyaçları noktasında destekler sunuyoruz. Tercih eden gençlerimizin tamamı Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlardan ücretsiz yararlanabiliyor. Devlet himayesinde yetişip üniversiteden mezun olan gençlerimizin kamu kurum ve kuruluşlarında öğrenimlerine uygun kadrolarda istihdam edilmelerini sağlıyoruz. Ayrıca gençlerimizi sanat ve sportif aktivitelerle de destekliyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da başarılarıyla gurur duyduğumuz gençlerimizin her zaman yanında olmaya ve öğrenim hayatları boyunca onları desteklemeye devam edeceğiz.” dedi.