DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, Kars’ta bir dizi temaslarda bulunduktan sonra basınla bir araya gelerek gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Vahim tablonun birinci derece ana sorumlusunun Kültür ve Turizm Bakanı olduğunu öne süren Ekmen, "Kendisi de bir turizm işletmecisi olan Sayın Bakan, siyasi sorumluluğun gereği olarak istifa etmelidir" dedi.KARS (İGFA) - Bolu’da 76 vatandaşımızın hayatını kaybettiği otel yangıyla otellerin yeteri kadar denetlenmediğinin ortaya çıktığını vurgulayan Ekmen, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u istifaya davet etti.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, Kars’ta bir dizi ziyaretlerde bulundu. Esnaf, STK ve bölgenin kanaat önderleriyle bir araya gelen Ekmen, Kars'ta basın toplantısı düzenleyerek gündeme dair açıklamada bulundu.

Ekmen’e, DEVA Partisi GMYK Üyesi Umut Dayanan ve DEVA Partisi Kars İl Başkanı Av. Güven Özen de eşlik etti.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI İSTİFA ETMELİ!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u istifaya çağıran Ekmen, “Otellerin yeteri kadar denetlenmediği gerçeği ile karşı karşıyayız. Bu kadar lüks, üst sınıf hizmet veren neredeyse Kars'ta 1 hafta konaklayabileceğiniz ve gezebileceğiniz bir fiyata gecelik ücret alan bir otelin hem otel sahipleri açısından gerekli tedbirlerin alınmamış olması hem de sorumlu bütün birimler açısından çünkü Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da sorumluluğu var. Bakanlık her ne kadar suçu belediyeye atmış olsa ve itfaiye açısından belediyenin sorumluluğu olsa da çok vahim bir tablo. Sorumluluk personel, müdür gibilerinin gözaltına alınmasıyla çözülecek bir mesele değil,‘kamuoyuna biz gereğini yapıyoruz hissinin’verileceği yöntemler değil gerçek bir adım atmak gerekir. Birinci derece ana sorumlu Kültür ve Turizm Bakanı’dır. Kendisi de bir turizm işletmecisi olan sayın bakan, siyasi sorumluluğun gereği olarak istifa etmelidir" dedi.

HER İLİN SORUNLARINI MECLİSE TAŞIYACAĞIZ

DEVA, Saadet ve Gelecek partilerinin oluşturduğu Yeni Yol gurubuyla her şehrin sorunlarını TBMM'ye taşıyacaklarını söyledi.

Ekmen, vatandaştan hem sağ seçmenindeki dağınıklığı giderecek, hem de siyaset gündemine yeniden dahil olmamızı sağlayacak bir talep sürekli önlerine geldiğini belirterek, "Burada bugün itibariyle DEVA, Saadet ve Gelecek partilerinin Yeni Yol ismi ile bir meclis çatı grubunda birleşmesi sonucunu üretti. Bu iş birliğinin uzun vadede bir seçim iş birliğine dönüşmesi yönünde de kuvvetli bir irade var ama sonuçta bunları da zaman gösterecek. Yeni Yol grubu sayesinde her şehrimizin gündemlerini ulusal basına, Meclis gündemine taşımak noktasında bir imkânımız olacak. Ayrıca gerek kanun yapım süreçleri gerekse de muhalefetin Meclis gündemine taşımak istediği araştırma önergeleri veyahut kanun teklifleri üzerinden daha fazla görünür olmak, seçmene, vatandaşımıza görüşlerimizi daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde verme imkânı elde edeceğiz" diye konuştu.