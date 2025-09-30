İtfaiye Haftası dolayısıyla Türkiye’nin farklı büyükşehirlerinden gelen itfaiye temsilcileri Anıtkabir’i ziyaret etti.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Merkez Müdahale Şube Müdürü Halil Çetin ve beraberindeki 11 itfaiye personeli de heyette yer aldı.

Anıtkabir ziyaretine Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Adana, Bursa, Balıkesir, Mersin, Tekirdağ, Manisa ve Denizli’den katılan itfaiye personelleri, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk sunarak saygı duruşunda bulundu.

Heyete başkanlık eden Ankara İtfaiye Dairesi Başkanı Ali Levent Çeri, tüm itfaiyeciler adına Anıtkabir Özel Defteri’ne duygularını yazarak, Cumhuriyet’in kurucusu Atatürk’e bağlılıklarını ifade etti. Ziyarette, itfaiyecilik mesleğinin fedakarlık ve cesaret gerektiren kutsal bir görev olduğu vurgulanırken, Cumhuriyet’in değerlerini yaşatma kararlılığı bir kez daha dile getirildi.