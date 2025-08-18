Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin Cankurtaran Kamp Tesisi’nde düzenlediği “Bilim, Zekâ, Spor ve Sanat Gençlik Kampı”nda 19 ilçeden gelen liseli öğrenciler, birbirinden farklı etkinliklerle unutulmaz bir yaz tatili yaşadı.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, lise öğrencilerine yönelik Cankurtaran Kamp Tesisi’nde düzenlediği “Bilim, Zekâ, Spor ve Sanat Gençlik Kampı” ile gençlerle bir araya geldi. Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen ve doğa ile iç içe gerçekleştirilen kamp sosyal bağları güçlendirirken bilim, sanat ve spor etkinlikleri ile gençlerin gelişimine katkı sundu.

Yaz boyunca 5 dönem halinde düzenlenen yaz kampına Denizli’nin 19 ilçesinden öğrenciler katılım sağladı. Farklı atölyeler ve etkinliklerle dolu bir kamp dönemi geçiren gençlere spor aktivitelerinden sanata, kültürel çalışmalardan akademik eğitimlere kadar geniş bir içerik sunuldu.

“BİLİM, ZEKÂ, SPOR VE SANAT KAMPI” GENÇLERİN GÖZDESİ OLDU

Program boyunca öğrenciler sabah sporuyla güne enerjik başlarken, doğanın matematiği, fizik-kimya, çevre bilinci, su tasarrufu ve yönetimi gibi eğitimlerle akademik bilgi edindiler. Akıl ve zekâ oyunları, satranç, drama, tuval boyama ve el sanatları atölyeleriyle yaratıcılıklarını ortaya koyan gençler spor etkinlikleri, kamp ateşi, müzik dinletileri, sinema gösterimleri ve oyun geceleriyle de keyifli vakit geçirerek sosyal bağlantılarını güçlendirdiler.

“GENÇLERİMİZİN HER ZAMAN YANINDAYIZ”

Kampın kapanış töreninde ise gençlere katılım sertifikaları takdim edildi. Sertifikalar, Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Marım tarafından verildi.

Marım, “Yaz boyunca merkez ve ilçelerden yüzlerce gencimizi ağırladık. Kampımızın son grubuna sertifikalarını veriyoruz. Gençlerimizin her alanda ve ihtiyaç duyduğu her anda yanında olmaya devam edeceğiz” dedi. Kamplara katılan gençler ise memnuniyetlerini dile getirerek “Hayatımızda unutamayacağımız bir deneyim oldu” ifadelerini kullandılar.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, gençlerin sosyal, kültürel ve akademik gelişimlerine katkı sunan bu tür projelere hız kesmeden devam edecek.