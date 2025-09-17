Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ücretsiz yaz konserleri, merkez ve ilçelerde sanatseverlere unutulmaz bir yaz yaşattı.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği yaz konserleri, bu yıl kenti adeta bir açık hava festivaline dönüştürdü. Denizli merkez ve ilçelerinde düzenlenen konserler, farklı müzik türlerinden eserlerle binlerce kişiyi bir araya getirdi.

Adalet ve İncilipınar parklarında, diğer ilçelerde ise 10 farklı noktada konserler düzenlenirken Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin sanatçıları Ahmet Nuri Çağdaş, İsmail Barkan, Emin Mert Boyacıoğlu, Ahmet Algün, Işıl Koç’un yanı sıra Ahmet Höbek, Erdem Aktaş, Engin Elmas, Ferdi Demiröz ve daha birçok isim sahne alarak dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Türk Sanat Müziği Korosu’nun özel performansı da bu yazın en çok ilgi gören etkinliklerinden biri oldu.

DENİZLİ’DE SANAT DOLU YAZ AKŞAMLARI

Yaz boyunca kent merkezinde İncilipınar ve Adalet Parkı, ilçelerde ise meydanlarda sahneler kuruldu. Sıcak yaz akşamlarında birbirinden güzel eserlerin seslendirildiği konserlerde, aileler, gençler ve müzikseverler bir araya gelerek adeta açık hava festivalini andıran gecelerde keyifli anlar yaşadı.

Çivril’den Çameli’ye, Kale’den Buldan’a vatandaşlar hep birlikte şarkılara eşlik etti. Konserlere gösterilen yoğun ilgi, Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin sanata ve kültüre verdiği değeri bir kez daha gözler önüne serdi. Konserler, hava şartlarına bağlı olarak ilçelerde 7 Ekim’e kadar gerçekleşmeye devam edecek.