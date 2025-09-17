Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Erenler’de kurulan Çarşamba Pazarı’nın yeni konumuna geçmesiyle birlikte vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla 19-E numaralı otobüs hattında geçici güzergâh değişikliğine gitti.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, 19-E numaralı Demokrasi Meydanı – Hacıoğlu – ET Balık hattında güzergâh düzenlemesine gitti.

SADECE ÇARŞAMBA GÜNLERİ

Yapılan açıklamaya göre, 17 Eylül Çarşamba gününden itibaren, Erenler'de Nilüfer ve 1139 No’lu Caddeler üzerinde kurulacak Erenler Çarşamba Kumaş Pazarı nedeniyle 19-E hattında yalnızca çarşamba günleri geçerli olmak üzere güzergâh değişikliği uygulanacak.

FARKLI GÜZERGAH

Bu kapsamda, 19-E hattı çarşamba günleri Yavuz Selim Caddesi üzerinden geçerek Uluyol Caddesi’ne ulaşacak. Haftanın diğer günlerinde ise hat, mevcut güzergahında hizmet vermeye devam edecek.

Vatandaşların Pazar yerine ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla yapılan bu değişiklik, her Çarşamba geçici olarak uygulanacak.