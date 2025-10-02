Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin kırsalda yaşayan genç çiftlere yönelik başlattığı Evlenme Desteği Projesi kapsamında ilk destek alan Fatma ve Yasin Örk çifti, Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu’nu ziyaret etti.DENİZLİ (İGFA) - Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, genç çiftin mutluluğunu paylaşarak, kırsalda yaşayan vatandaşların desteklenmesinin önemine dikkat çekti. Başkan Çavuşoğlu, “Amacımız kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın yerlerinde kalmasını sağlamak ve onları teşvik etmek. Çünkü üreten insanlar olmazsa, nasıl geçineceğiz, nasıl yaşayacağız? Çiftçilik, hayvancılık yapan vatandaşlarımızı her zaman desteklemeye devam edeceğiz. Çiftçilere verdiğimiz mazot ve gübre desteği gibi katkılarımızla onların yanında olmaktan mutluyuz. Daha çok sahip çıkacağız, beraber güzelleştireceğiz. Biz de dayanışmaya devam edeceğiz” dedi.

“ATATÜRK’E BAĞLI EVLATLAR YETİŞTİRECEKSİNİZ”

Denizli’nin kaynaklarını yine Denizli halkı için kullandıklarını vurgulayan Başkan Çavuşoğlu, “Bu şehirde yaşayan herkesin bu şehirde hakkı var. Adalet ölçüsü içerisinde bu haktan hep birlikte faydalanacağız. İnşallah böyle güzel yuvalar kuracak, vatana, millete, Atatürk’e bağlı evlatlar yetiştireceksiniz. O olmasaydı bugün özgürce, bu güzel vatanda birlikte yaşayamazdık. Genç çiftimize mutluluklar diliyorum” ifadelerini kullandı.