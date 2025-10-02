İzmir Çiğli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün yaz aylarına damga vuran etkinlikleri tamamlandı. Temmuz ve eylül ayları boyunca düzenlenen “Sokakta Müzik Var” ve “Mahallede Tiyatro Var” programları, Çiğlililere unutulmaz bir yaz yaşattı.İZMİR (İGFA) - Kent kültürüne canlılık katan etkinlikler, her yaştan vatandaşa keyifli anlar sundu. Çocukların neşeyle oyunlara eşlik ettiği, yetişkinlerin müzik ve tiyatronun tadını doyasıya çıkardığı yaz akşamları, ilçenin dört bir yanında renkli görüntülere sahne oldu.

3 AYDA 10 BİN ÇİĞLİLİ SANATLA BULUŞTU

Egekent, İzkent, Çağdaş, Evka 5, Esentepe, Atatürk, Evka 2, Evka 6, İnönü, Ataşehir, Aydınlıkevler, Küçük Çiğli ve Balatçık Mahallelerinde gerçekleşen etkinlikler büyük ilgi gördü. Sadece üç ayda toplam 10 bin Çiğlili, sanatın birleştirici gücüyle buluştu. Çiğli Belediyesi’nin mahalle mahalle sanatseverlerle buluşturduğu bu etkinlikler, ilçede kültür-sanatın ne kadar güçlü bir karşılık bulduğunu bir kez daha ortaya koydu.

BAŞKAN YILDIZ: “SANATI HALKIMIZLA BULUŞTURMAK EN BÜYÜK MUTLULUK”

Etkinliklerin son bulmasının ardından değerlendirmede bulunan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız şunları söyledi; “Göreve geldiğimiz günden bu yana önceliğimiz, Çiğli’de yaşayan her bir komşumuzu kültür ve sanatla buluşturmak oldu. Çünkü biz biliyoruz ki sanat, sadece bir eğlence aracı değil, aynı zamanda toplumu bir arada tutan, umut veren ve geleceğe dair hayallerimizi büyüten çok önemli bir güçtür. Bu yaz boyunca hem müzik hem de tiyatroyu mahallelerimizin sokaklarına taşıyarak, vatandaşlarımızın evlerinden çıkıp komşularıyla bir arada keyifli zaman geçirmesine katkı sağladık. Çocuklarımız kahkahalarıyla sokaklarımızı şenlendirdi, büyüklerimiz müziğin ve tiyatronun coşkusunu paylaştı. Yaz etkinliklerimize toplam 10 bin vatandaşımızın katılması, Çiğli’de sanatın ne kadar büyük bir karşılık bulduğunu gösteriyor. Bundan büyük bir mutluluk duyuyorum. Önümüzdeki dönemde de sanatın, tiyatronun, müziğin ve kültürel faaliyetlerin en güzel örneklerini Çiğlimizle buluşturmaya devam edeceğiz. Çiğli, sadece İzmir’in değil, aynı zamanda Türkiye’nin kültür-sanatla anılan ilçelerinden biri olacak.”