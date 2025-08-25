Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz olarak hizmete sunulan Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi’nde 280 öğrenci uzman eğitmenler eşliğinde eğitim alıyor.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmak amacıyla hayata geçirdiği Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi ile sosyal belediyecilikte örnek bir projeye imza attı. Kısa süre önce hizmete açılan merkezde incelemelerde bulunan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Merkezde 280 öğrenci, uzman eğitmenler eşliğinde birebir eğitim alıyor. Tesis; hissedilebilir yüzeyler, tutunma barları ve güvenlik kameralarıyla donatılarak tüm erişilebilirlik standartlarına uygun hale getirildi. Spor branşları arasında temel hareket eğitimi, basketbol, cimnastik, atletizm, masa tenisi, hemsball ve yüzme yer alıyor.

Ayrıca merkezde fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitesi, müzik atölyesi ve özel eğitim bölümü kapsamında 52 bireysel eğitim odası da hizmet veriyor. Önümüzdeki dönemde sanat ve resim atölyeleri ile bağımsız yaşam becerileri uygulama evi de faaliyete geçecek.

“HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİR VE EŞİT BİR ŞEHİR HEDEFİYLE ÇALIŞIYORUZ”

Başkan Çavuşoğlu, inceleme sırasında yaptığı değerlendirmede, “Belediyemiz tarafından sosyal belediyecilik anlayışıyla ücretsiz olarak hayata geçirilen Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezimizde, özel gereksinimli bireylerimizin fiziksel, sosyal ve bireysel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Merkezde gerçekleştirdiğimiz incelemeler, şehrimizde yaşayan her bir vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmak ve erişilebilirliğini artırmak için attığımız adımların ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir. Biz, herkes için erişilebilir ve eşit bir şehir oluşturma hedefiyle çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.