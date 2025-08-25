Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin “Hayatta ve sağlıkta birliktelik” anlayışıyla başlattığı 30 yılı aşkın süredir evliliklerini sürdüren çiftlere ücretsiz check-up hizmetiyle hem çiftlerin sağlıklarını korunuyor hem de aile kurumunun değeri ön plana çıkartılıyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 2025 Aile Yılı çerçevesinde 30 yılı aşkın süredir evli olan çiftlere özel olarak check-up hizmeti sağlıyor. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen hizmet kapsamında çiftler Tıp Merkezi’nde uzman hekimler eşliğinde detaylı sağlık kontrollerinden geçiriliyor.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ile Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü iş birliğinde kesintisiz şekilde devam eden program, sosyal belediyeciliğin örnek uygulamalarından biri olarak dikkat çekmeyi başardı. Yoğun talep gören hizmette çiftlere kan tahlili, EKG, odyometri (işitme testi), röntgen ve diğer rutin tetkikler yapılıyor. Uzman hekimler, elde edilen sonuçları değerlendirerek olası riskler hakkında bilgilendirme yaparak gerekli yönlendirmeleri sağlıyor.

Hizmetten yararlanan çiftler, uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Özellikle ileri yaşlarda yapılan sağlık kontrollerinin önemine dikkat çeken çiftler, kendilerine bu imkânı sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’a teşekkür etti.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada ise, “Ailelerimizin yanında olmak, belediyemiz için hem bir sorumluluk hem de bir ayrıcalıktır. Bu hizmetle güçlü aile bağlarını desteklemeye ve sağlıklı yarınlar sunmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.

BAŞVURULAR SÜRÜYOR

Başvuruların Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezi’nde alındığı ücretsiz hizmet için çiftler evlilik cüzdanlarıyla birlikte kayıt yaptırarak Tıp Merkezi’nde sıra beklemeden sağlık taramasından geçiyor.Detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar için 444 40 54 (Dahili 3712-3781-3787-3788-3789) numaralı telefondan bilgi alınabiliyor.