DOSD Meram Spor Kulübü sporcuları ve aileleri düzenlenen moral ve motivasyonprogramında bir araya geldi. Programda konuşan DOSD Meram Dernek Başkanı Mehmet Munlafalıoğlu, eğitim ve spor alanındaki çalışmaların başarılarla ve kararlılıkla sürdüğünü söyledi.KONYA (İGFA) - Down sendromlu bireylere özel eğitim sunan Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi DOSD Meram, yine kısa süre önce faaliyetlerine başlayan DOSD Meram Spor kulübü sporcularını ve ailelerini düzenlenen programda bir araya getirdi.

Programa DOSD Meram Dernek yönetimi, DOSD Meram Spor Kulübünün yöneticileri ile kulüp sporcuları ve aileleri katıldı. Eğitim ve spor alanındaki çalışmaların konuşulduğu program, renkli görüntülere desahne oldu.

Eğitimde ikinci yıllarını tamamladıklarını söyleyen DOSD Meram Dernek Başkanı Mehmet Munlafalıoğlu, DOSD Meram Spor Kulübününhenüz bir yılını doldurmadan başarılarla dolu bir süreç ile yoluna devam ettiğini söyledi. Munlafalıoğlu; “Hem kulübümüzde hem de eğitim kurumumuzda özel çocuklarımıza nitelikli hizmet ve eğitim sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sizlerle birlikte kurumlarımızı daha da güçlendirip hizmetlerimize devam edeceğiz. Bu güzel programa katılımlarınız için ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Yakın dönemde meslek edindirme kurslarıda açacaklarını duyuran Munlafalıoğlu, “Bahçıvanlık, servis personeli ve paketleme gibi alanlarda kurslarımız olacak. Halk Eğitim Merkezlerinden eğitmenler gelecek. Amacımız öğrencilerimizin gelişimine katkı sunmak. Özellikle servis personeli ve komilik alanında başarı gösteren öğrencilerimizin Meram Belediyesinin iştiraklarindeiş imkânı bulabilmeleri için gerekli adımları atacağız. Görev ve sorumluluklar, çocuklarımızın gelişimlerine uygun şekilde planlanacaktır” ifadelerini kullandı.

“DOSD MERAM SPOR KULÜBÜNDE KISA ZAMANDA ÖNEMLİ BAŞARILAR ELDE EDİLDİ”

DOSD Meram Spor Kulübü Başkanı Kazım Küçükçöğen ise kulüp başarılarına değinerek; “Kısa zaman içerisinde Avrupa ve Dünya Şampiyonluklarında önemli başarılar elde ettik. Hem şehrimizi hem DOSD Meram ailesini gururlandıran bu başarıların artması için DOSD Meram Spor Kulübü olarak sporcularımıza desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Hep birlikte daha nice başarılara ulaşacağımıza inanıyoruz. Bu güzel buluşmayı organize eden DOSD Meram ailesine, emek veren eğitmenlerine, fedakâr ailelerimize ve tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Programda ayrıca “Sporda Temel Eğitim Programını” başarıyla tamamlayan öğrencilere başarı sertifikaları takdim edildi.

Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.