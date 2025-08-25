Hong Konglu sanatçı Kasing Lung'un “The Monsters” hikâye kitabı serisinden esinlenerek yaratılan bu figürler, dijital pazarlama ve influencer stratejileri sayesinde kısa sürede uluslararası bir fenomen haline geldi. Dünya çapında fenomen olan Labubu, dijital pazarlama ile 6 ayda 418 milyon dolar satış rakamına ulaştı.İSTANBUL (İGFA) - Son dönemde sosyal medya ve koleksiyoner çevrelerinde büyük ilgi gören Labubu bebekleri, tüylü yapıları, iri gözleri ve sivri dişleriyle hem tatlı hem de hafif tedirgin edici bir görünüme sahip.

Başlangıçta bir kitap karakteri olarak ortaya çıkan Labubu, zamanla oyuncak sektörüne evrildiğini belirten Dijital Pazarlama Okulu Kurucusu Yasin Kaplan, labubunun fiziksel bir ürün olmasına rağmen dijital pazarlamanın gücünü arkasına alarak sadece 6 ayda 418 milyon dolar satış rakamına ulaştığını açıkladı.

Labubu oyuncakları pazarlamada insanların duygularına dokunan ‘kapalı kutu’ deneyimi ile koleksiyon yapma tutkusunu tetikledi. Influencer pazarlaması, Labubu’nun başarısında kritik rol oynadığını ifade eden Kaplan, "Sosyal medya kullanıcıları, ürünün kendilerine doğal bir şekilde tanıtıldığını algılayarak merak ve satın alma isteği uyandırdı. Özellikle 24-35 yaş arası kullanıcıların ürünü tercih ettiğini ve kullanıcıların yüzde 60’ının kadın olduğunu gözlemliyoruz. Özellikle Z kuşağı K-pop gibi akımlarla yakından ilişkili olarak, bu tarz ürünleri gönüllü olarak paylaşan influencerları adeta birer kanaat önderi gibi kabul ediyorlar ve onlar neyi kullanıyor, öneriyorsa sahip olmaya çalışıyorlar. Ayrıca burada yapılan en önemli strateji, veri bazlı hedeflemelerin yapılmasıdır. Dijital platformlar üzerinde yapılan hedeflemeler de nokta atışı yapabilmek için veri ve yapay zekâ destekli analizlere dayanıyor. Kullanıcıların yaş aralığı, ilgi alanları, ekran başında geçirdikleri süre ve kaydırma derinlikleri analiz edilerek, her kullanıcıya özel içerik sunuluyor” diye konuştu.

Sosyal medya algoritmalarının, viral ve etkileşim getiren içeriklere öncelik verdiğini dile getiren Kaplan, “Bu nedenle Labubu, içerik yönetimi stratejisi ile sürekli görünür kılındı. İnsanlar artık sadece güzellik veya kusursuzluğa ilgi göstermiyor; farklı, sıra dışı ve dikkat çekici ürünler öne çıkıyor. Labubu, bu değişen tüketici davranışlarını yakından takip ederek sosyal medya ve dijital platformlarda yaratıcı ve etkileşim odaklı kampanyalar yürütüyor. Minik versiyonlar, interaktif videolar ve eğlenceli challenge’lar ile kullanıcıların ilgisini çeken marka, içeriklerini sürekli güncelleyerek hem farkındalık yaratıyor hem de sadık bir takipçi kitlesi oluşturuyor. Bu strateji sayesinde Labubu, sadece bir oyuncak markası olmanın ötesine geçiyor; dijital dünyada kendine özgü bir kimlik ve topluluk yaratıyor” diyerek sözlerini tamamladı.