AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi Ömer Serdar, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programı kapsamında Osmangazi İlçe Başkanlığını ziyaret etti. İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş ve teşkilat mensuplarıyla bir araya gelen Serdar, bu kapsamda cami, türbe, esnaf ve dernek ziyaretlerinde de bulundu.BURSA (İGFA) - AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi Ömer Serdar'ın Bursa programı Şehadet Camii’nde kılınan namazın ardından Orhan Gazi ve Osman Gazi türbelerinde yapılan dualarla başladı. Daha sonra Osmangazi esnafı ziyaret edilerek vatandaşlarla sohbet edilirken, engelli Simay Vardar da evinde ziyaret edildi. Sosyal medya üzerinden Bursaspor maçına gitmek istediğini dile getiren Simay’a, İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş ve MKYK Üyesi Ömer Serdar tarafından Bursaspor kombinesi hediye edildi.

MKYK Üyesi Ömer Serdar burada yaptığı konuşmada, “Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun en önemli gücü milletimizin duası ve desteğidir. Osmangazi’de gördüğümüz samimiyet, davamıza olan inancımızı daha da güçlendirdi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hedeflerimize kararlılıkla yürüyoruz.” dedi.

Program kapsamında ayrıca Kosova Arnavutluk Makedonya Kültür ve Yardımlaşma Derneği ile Yıldırım Belediyesi Uyumayan Kütüphanesi ziyaret edildi.

Günün sonunda, AK Parti’ye geçmiş dönemlerde hizmet etmiş ilçe başkanları ve kanaat önderleriyle istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Vefa duygusunun ön planda tutulduğu toplantıda, geçmişte görev yapan teşkilat mensuplarının tecrübeleri dinlenerek bugünün çalışmalarına ışık tutuldu. Katılımcılar, AK Parti’nin yalnızca bugünü değil, geçmişi de sahiplenen bir hareket olduğunu vurguladı.