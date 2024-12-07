Denizli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde mevsimlik işçi statüsünde çalışan 85 personel, daimi işçi kadrosuna alındı. Uzun süredir yılın sadece 6 ayı çalışarak geçimlerini sağlamaya çalışan işçiler, kadro müjdesiyle artık yıl boyunca çalışarak aile bütçelerine daha fazla katkı sağlayabilecek.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik kapsamında bünyesinde çalışan 85 mevsimlik işçiyi daimi kadroya alarak önemli bir adım attı. Yıllardır yılın yalnızca 6 ayında çalışma imkânı bulan işçiler, artık yıl boyunca çalışabilecek ve sosyal haklardan tam anlamıyla faydalanabilecek. Bu gelişme, hem çalışanlar hem de aileleri için büyük bir sevinç kaynağı oldu.

Kadroya geçen işçiler, aldıkları bu haberin hayatlarını olumlu yönde değiştireceğini ifade ederek Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’na teşekkür etti. Yeni kadrolarıyla iş güvencelerinin artmasının yanı sıra sosyal haklardan da daha kapsamlı bir şekilde yararlanabileceklerini vurgulayan işçiler, “Yılın 6 ayı çalışıp kalan 6 ay iş arıyorduk. Başkanımız sağ olsun artık çalışma dönemimiz bitince ne yapacağız diye düşünmeyeceğiz. Başkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.