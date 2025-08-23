Denizli Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını tehlikeye atan kayıt dışı gıda satışına yönelik yaptığı denetimlerde, hijyen kurallarına aykırı koşullarda satış yapan seyyar köfte, kokoreç, pilav ve benzeri tezgahlara müdahale etti.DENİZLİ (İGFA) - Denizli’de halk sağlığını korumak amacıyla geç saatlerde kayıt dışı gıda satıcılarına yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. Köfte, kokoreç ve pilav gibi gıda ürünlerini hijyen kurallarına aykırı şekilde satan seyyar tezgâhlara zabıta ekipleri tarafından müdahale edildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı öncülüğünde Pamukkale ve Merkezefendi Belediyesi zabıta ekiplerinin ortak çalışmasıyla gerçekleşen denetimlerde, vatandaşlardan gelen şikayetler de dikkate alındı. Sağlık açısından risk taşıdığı belirlenen ürünlere el konulurken, kurallara uymayan satıcılara yasal işlem yapıldı.

Zabıta ekipleri tarafından, gerçekleştirilen kontrollerin düzenli aralıklarla tekrarlanacağı, özellikle hijyen kurallarına uymayan ve ruhsatsız çalışan satıcıların tespit edilerek gerekli işlemlerin yapılacağı açıklandı.