Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü, Çardak’ın Çaltı, Ayvaz ve Gölcük mahallelerinde uzun süredir yaşanan içme suyundaki sülfat sorununu çözmek için 17,5 milyon TL’lik altyapı yatırımı başlattı.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ), Çardak ilçesinin üç mahallesinde yaşanan içme suyu sorununa kalıcı çözüm getirmek amacıyla harekete geçti.

Mevcut kaynaklardaki sülfat oranının yüksek çıkması üzerine 30 litre/saniye debiye sahip yeni bir sondaj kuyusu açıldı. TÜRKAK akreditasyonlu DENÇEV laboratuvarlarında yapılan analizlerde, sondajdan elde edilen suyun içme suyu standartlarına uygun olduğu belirlendi.

17,5 KİLOMETRELİK YENİ İLETİM HATTI

Yeni sondajdan çıkan suyun mahallelere ulaştırılması için toplam 17,5 kilometre uzunluğunda modern içme suyu iletim hattı inşa edilecek. Hat boyunca kullanılacak yüksek dayanımlı borular sayesinde hem su kalitesinin korunması hem de uzun ömürlü bir altyapı sağlanması hedefleniyor.

Çalışmaların kısa sürede tamamlanmasıyla birlikte Çaltı, Ayvaz ve Gölcük’te yaşayan vatandaşların daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna kavuşması planlanıyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi, bu yatırımla hem bölge halkının yaşam kalitesini yükseltmeyi hem de olası su sıkıntılarını uzun vadede ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

ÇARDAK’A SAĞLIKLI SU GELİYOR

Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürü Egemen Emre Beşli, projenin bölge için önemli bir adım olduğunu belirterek, çalışmaların planlanan takvimde tamamlanması için ekiplerin sahada yoğun bir şekilde mesai yaptığını vurguladı.