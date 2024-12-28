2025’e sayılı günler kala Denizli Büyükşehir Belediyesi yeni yıl hazırlıkları kapsamında kent merkezinde meydan ve bulvarları ışıl ışıl süsledi.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin ana arterlerinde, meydan ve bulvarlarında yeni yıl nedeniyle özel ışıklandırma çalışması yapıldı. Bu kapsamda Delikliçınar Meydanı, Bayramyeri Meydanı, Çamlık Bulvarı, Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi önü ve Adliye Kavşağı’nda gerçekleştirilen çalışmalar ile Denizli’yi yeni yıl coşkusu sardı.

Başta rengârenk ağaç süslemeleri ve ay yıldızlı görsel çalışmalar büyük beğeni toplarken, led ışıklarla hazırlanan görsel şölen de ayrıca vatandaşlara fotoğraf çekme alanı oluşturdu. Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi’nce imalatı yapılan çalışmalar büyük takdir toplarken, yeni yıl ruhu kentin dört bir yanını sardı.