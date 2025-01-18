Denizli Büyükşehir Belediyesi, emeklilerin sosyalleşebileceği ve kaliteli zaman geçirebileceği ve emeklilere özel olarak tasarladığı ve kısa bir süre sonra hizmete alacağı mekânın adında değişikliğe gitti. Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda değişikliğe gidilen mekânın yeni ismi Emekli evim oldu.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun emekli yurttaşlara yönelik önemli bir hizmet olarak duyurduğu Emeklihane, Altıntop Mahallesi Meserret bölgesinde bulunan Denizli Konağı’nda hizmet verecek.

Kısa bir süre sonra hizmete alınacak tesisin özellikle sosyal medya ve farklı iletişim kanallarından gelen isim değişikliği talebi Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu tarafından karşılık buldu. Emeklihane olarak kamuoyuna lanse dilen tesisin adı, halkın talebi doğrultusunda Emekli Evim ismiyle hizmet verecek.

