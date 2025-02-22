Denizli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde altyapı kuruluşlarınca yürütülen çalışmalar sırasında kaza risklerini en aza indirmek amacıyla önemli bir farkındalık toplantısı gerçekleştirdi.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesinin koordinasyonunda Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıya, Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bülent Bozbaş, Genel Sekreter Yardımcısı Onur Yılmaz, ilgili daire başkanları, Büyükşehir DESKİ, Enerya, ADM Elektrik, Türksat, ilçe belediyeleri ve yüklenici firmaların temsilcileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bülent Bozbaş, özellikle altyapı çalışmaları esnasında çalışanların önce kendi sağlığı ve iş güvenliği ile vatandaşların sağlığı konusunda dikkatli ve duyarlı olmaları gerektiğini belirtti. Genel Sekreter Bozbaş, “Önceden riski öngörüp, tüm çalışmalarımızda kontrol faaliyetlerini yürütmemiz gerekiyor. Her çalışma içerisinde riski barındırır bu düşünceyle çalışmalarımızla önce iş sağlığı ve güvenliği prensibini unutmadan gerekli önlemleri almalıyız” diye konuştu.