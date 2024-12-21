Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin gübre desteği dağıtımları başladı. Honaz ilçesinde üreticilerle buluşan Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, üreten insanlar için tüm imkanları seferber ettiklerini vurguladı.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi kırsal alanda yaşayan vatandaşların desteklenmesi ve tarımda yüksek ürün veriminin elde edilebilmesi amacıyla sürdürdüğü projelerine ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda il genelinde 542 çiftçiye 75 bin 100 kilogram gübre desteği verileceği belirtildi. İlk olarak Honaz ilçesinde 140 üreticiye toplam 17 bin 800 kilogramlık gübre desteği dağıtımı için bir tören düzenlendi. Törene Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yücel Arazsu, CHP Honaz İlçe Başkanı Ramazan Güngördü, meclis üyeleri, mahalle muhtarları ile çiftçiler katıldı.

İlk olarak açılış konuşmasını yapan çiftçi Zeynep Koçakoğlu, artan üretim maliyetleri ve girdileri karşısında kendilerine başta gübre desteği olmak üzere pek çok kalemde destek sunan Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’na teşekkürlerini sundu. Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek ise, kalkınmanın temelinin tarımdan başladığını ifade ederek, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun göreve başlamasından bu yana uyguladığı kırsal destekleri nedeniyle teşekkür etti. Başkan Kepenek, “Tersine göçü, kentten köye göçü cesaretlendirmemiz gerekiyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Bülent Nuri Çavuşoğlu önderliğinde biz ilçe belediye başkanlarıyla birlikte tıkır tıkır işleyen, hızla sonuca ulaşan çok güzel projeler üretmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

ÜRETİM VURGUSU

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Denizli’yi başta tarım, hayvancılık ve turizm alanlarında ayağa kaldırmak için çalıştıklarını söyledi. Başkan Çavuşoğlu, “Bu şehrin insanları mutlu olmalı dedik ve bu yolculuğumuzu başlattık. Üretimin olmadığı, toprağın fideyle buluşmadığı yerde ne mutlu insanlar olur, ne de geleceğimiz güvence altında olur” dedi.

Üretimin hayati bir öneme sahip olduğunu dile getiren Başkan Çavuşoğlu, “Bugün gübreyle başlayan desteğimizi yeni açıkladığımız mazot desteği ile beraber tarım yolculuğumuzu sürdüreceğiz. Bu şehrin üreten insanları mutlu olursa, bu şehir mutlu olur, biz mutlu oluruz. Birilerini zenginleştirenlerden değil, halkını zenginleştirenlerden olmak üzere yolculuğa çıktık. Nasırlı elleriyle fideyi toprakla buluşturmak isteyen, tarımla uğraşan çiftçilerimiz için bu yolculuğa çıktık” ifadelerini kullandı. Büyükşehir Belediyesinin kırsal ve sosyal desteklerini de anlatan Başkan Çavuşoğlu, “Bu şehrin insanlarının mutluluğu her şeyin üzerindedir. Sizler bize güvendiğiniz, inandığınız sürece mutlu insanların yaşadığı bu şehri hep beraber büyüteceğiz” diyerek sözlerini tamamladı. Konuşmaların ardından Başkan Çavuşoğlu ve beraberindekiler 140 üreticiye toplam 17 bin 800 kilogramlık gübre desteğini dağıttı.