Bülent Nuri Çavuşoğlu başkanlığındaki Denizli Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilikte de örnek olmaya devam ediyor.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, havaların soğumasıyla birlikte ekonomik durumu iyi olmayan ailelerin imdadına koşarak soba, mont ve yorgan desteğinde bulunuyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bu kapsamda Esentepe Mahallesi’nde bulunan miniklere mont yardımında bulundu. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Veysel Danacıoğlu ve beraberindekiler okulları ziyaret ederek miniklere montlarını teslim etti. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Danacıoğlu, kent genelinde ilk etapta tespit ettikleri, ekonomik durumu iyi olmayan bin 500 aileye soba, mont ve yorgan desteği vereceklerini söyledi.

Dayanışma ruhu yeni bir boyut kazanacak

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun sosyal belediyecilik anlayışı ile kentteki dayanışma ruhunun yeni bir boyut kazandığını işaret eden Danacıoğlu, “Şehrimizde sosyal adaleti sağlamak için tüm imkanlarımızla ihtiyaç sahibi insanımıza yardım elini uzatmaya devam edeceğiz. Birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu ile mutlu insanların şehri Denizli’yi hep birlikte yaratacağız” ifadelerini kullandı.

